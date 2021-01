Chiama o scrivi in redazione

57 i positivi al covid-19 registrati a Bastia Umbra

La già poca dose di ottimismo si sta esaurendo vedendo i dati dei positivi riportanti nel sito della Protezione Civile della Regione. Siamo a 57. Mentre prima di Natale ricevevo dall’Usl un numero limitatissimo di mail che segnalavano i nuovi positivi, in questi ultimi due giorni il numero è cresciuto e questo mi allarma. La recrudescenza dei contagi è un dato di fatto, cerchiamo assolutamente di mantenere le stesse attenzioni e le medesime accortezze, siamo in una fase molto delicata. Non è esagerato essere accorti e premurosi nei riguardi della propria e altrui salute. Facciamolo sempre, tutti i giorni, fuori e dentro le nostre case, ci sono intere famiglie contagiate.

Il Sindaco Paola Lungarotti