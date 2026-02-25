Bastia Umbra celebra la Cura con iniziative per le scuole

Sensibilizzazione dei giovani tra visite ai luoghi solidali e incontri con UNICEF

L’amministrazione comunale di Bastia Umbra ha programmato una serie di appuntamenti per commemorare la Giornata Nazionale della Cura, un’occasione strategica per rafforzare nei più giovani la consapevolezza verso il prossimo, la comunità e l’ambiente circostante. L’iniziativa si colloca in un contesto dove le diseguaglianze economiche e sociali si amplificano e dove i legami relazionali risultano sempre più fragili. Per questo motivo, l’ente ha deciso di focalizzare gli sforzi sulla popolazione scolastica, creando percorsi didattici immersivi che vanno oltre le aule tradizionali.

Incontri e proiezioni all’auditorium

Il primo momento significativo avrà luogo venerdì 27 febbraio presso l’Auditorium Sant’Angelo, dove operatori e dialogatrici dell’organizzazione internazionale convergeranno per illustrare il programma “La scuola in una scatola”. L’evento, strutturato in quattro turni successivi dalle 9 alle 12:45, prevede proiezioni video e testimonianze dirette di chi lavora quotidianamente nel settore dell’assistenza umanitaria. Parteciperanno alunni della scuola primaria provenienti da diversi istituti (Don Bosco, XXV Aprile e Costano) oltre a ragazzi della secondaria di primo grado. Ogni gruppo riceverà in dono un album della Pimpa, uno strumento educativo pensato per stimolare la riflessione attraverso la lettura e la creatività.

Visite nei centri di assistenza

Nella settimana tra il 2 e il 5 marzo, le classi quarte e quinte delle primarie avranno accesso a tre strutture fondamentali per la comunità locale: Casa di Jonathan, la Comunità Papa Giovanni XXIII con il suo Centro Diurno, e il Centro Diurno Il Riccio. Queste visite rappresentano un’occasione concreta per familiarizzare con le realtà operative dove si concretizza la solidarietà, consentendo ai bambini di comprendere come funzionano i meccanismi di mutuo sostegno e accoglienza. L’esperienza diretta sostituisce la lezione teorica, trasformando la consapevolezza in apprendimento esperienziale.

Spettacoli nelle scuole dell’infanzia

Il programma si estende anche ai più piccoli attraverso uno spettacolo itinerante curato da Graziano Lazzari, in calendario dal 2 al 6 marzo presso le scuole dell’infanzia. La performance rappresenta un linguaggio adatto all’età prescolare, utilizzando la narrazione e il coinvolgimento emotivo per trasmettere valori di inclusione e tenerezza verso gli altri.

Impegno dell’amministrazione

L’amministrazione ha sottolineato come questa manifestazione rispecchi una visione della cittadinanza che mette la responsabilità collettiva al centro della convivenza. L’intero programma è realizzato grazie al contributo gratuito delle organizzazioni partner, dimostrando come la cultura della collaborazione funzioni quando tutti gli attori condividono gli stessi obiettivi. Non comportando oneri economici significativi per l’ente, l’iniziativa rappresenta un investimento intelligente nel capitale umano e nella coesione territoriale, confermando l’impegno dell’amministrazione nel plasmare una generazione consapevole dei propri doveri verso la comunità.