Bastia Umbra ospita la campagna “IO NON RISCHIO” il 12 ottobre

Volontari in piazza per sensibilizzare sui rischi di alluvioni e inondazioni

Bastia Umbra aderisce alla campagna nazionale “IO NON RISCHIO – Buone pratiche di protezione civile”, un’iniziativa volta ad accrescere la consapevolezza dei cittadini sulle misure preventive contro i rischi naturali, in particolare il rischio idrogeologico. Dalle 9 alle 18, i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile saranno disponibili presso il gazebo informativo nel nuovo Polo Commerciale di Piazza Luigi Pirandello.

L’evento, parte della Settimana Nazionale della Protezione Civile, proporrà attività formative e interattive come interviste, dirette social, giochi educativi per bambini, e l’esposizione “Linea del Tempo”, che ripercorre gli eventi alluvionali storici che hanno interessato il territorio.

Questa manifestazione coinvolge migliaia di volontari in oltre mille piazze italiane, sottolineando il ruolo centrale della prevenzione che si costruisce grazie alla collaborazione tra comunità, scienza e istituzioni.

La campagna “IO NON RISCHIO” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile ed è pensata per mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza personale e collettiva tutto l’anno. Per aggiornamenti e dettagli sul programma locale è possibile seguire le pagine social dedicate o contattare il numero Whatsapp della Protezione Civile di Bastia Umbra al 3280411077.