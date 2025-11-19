Bastia Umbra ferma il traffico per la maratona

Stop alla circolazione il 23 novembre per la gara

Il Comune di Bastia Umbra ha disposto la sospensione temporanea della circolazione veicolare in occasione della San Francesco Marathon, competizione podistica nazionale in programma domenica 23 novembre 2025. L’ordinanza n. 100/2025 stabilisce che dalle ore 09:00, e per il tempo necessario al transito degli atleti, diverse vie cittadine saranno chiuse al traffico.

Il percorso interesserà via Roma, via Firenze, via San Rocco, via Trentino-Alto Adige, via Calabria, via della Repubblica e via Spoleto. Durante la manifestazione sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di polizia, pronto soccorso, antincendio e dei veicoli autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di vigilanza.

L’organizzazione si occuperà di predisporre la segnaletica provvisoria, assicurare la sicurezza dei partecipanti e adottare misure per ridurre al minimo i disagi a residenti e automobilisti. L’amministrazione invita la cittadinanza alla massima collaborazione, sottolineando l’importanza di rispettare le indicazioni lungo il tracciato.

La maratona, che richiama ogni anno centinaia di sportivi e appassionati, rappresenta un momento di aggregazione e valorizzazione del territorio. Bastia Umbra si prepara ad accogliere atleti e pubblico con un piano di viabilità straordinario, volto a garantire ordine e sicurezza. L’evento, oltre all’aspetto sportivo, costituisce un’occasione di visibilità per la città e di promozione delle sue attività commerciali e culturali.