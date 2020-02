Bastia calcio, esonerato Ortolani, panchina al secondo Zurlo

da Lorenzo Capezzali

Tanto tuonò che piovve. Ortolani out dopo la nefanda partita casalinga con il Grosseto che ha gettato il Bastia ancora più sotto in classifica generale. La decisione è stata presa dal presidente Sandro Mammoli dopo una riunione della governance biancorossa che all’unisono ha adottato una soluzione la più conseguenziale in un momento in cui occorre stringere i denti per motivi tecnici e di numeri. Zurlo sarà il tecnico in seconda a traghettare il Bastia già da domenica con non poche difficoltà visto il complessivo risultato della squadra, in casa e trasferta. “Abbiamo preso questa soluzione – commenta il presidente Mammoli – per dare una scossa alla squadra e alle motivazioni mentali di tutti in modo di andare avanti con risultati diversi. Un ringraziamento va all’amico Ortolani per il lavoro intrapreso. Chiediamo ai tifosi di starci vicini in questo delicato momento agonistico del Bastia”.