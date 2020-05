Ore decisive per il Bastia Calcio, Sandro Mammoli sta per lasciare

di Lorenzo Capezzali

Ore decisive per il Bastia piu’ che altro per il presidente Mammoli intenzionato a mollare a pochi giorni definitivamente se non dovessero arrivare supporti economici in societa’. L’annuncio è dello stesso Mammoli, che disperato, non sa piu’ che pesci pigliare visto che nessuno si è fatto avvanti per integrare supporti economici del club.

Ore di sensibile preoccupazione per i tifosi e non di meno per la societa’ che potrebbe vedersi annullare presente e passato d’un colpo solo, sodalizio glorioso che è passato tra alti e bassi a numerosi cambi di panchina, presidenti e consiglieri di grido portatori di contanti freschi.

Oggi il calcio non e’piu’ un business, la crisi economica nazionale è fortissima,non ci sono i denari per portare avanti il calcio dilettantistico nelle forme e contenuti d’una volta. Dice Mammoli:” Sono molto rammaricato ma purtroppo la realtà è questa. Le mie indicazioni di richiesta sul mondo del lavoro sono rimaste lettera morta. Prossime ore decisiva altrimenti closed”.