Asd Gymnica Bastia conquista 3 medaglie d’oro in tre categorie diverse

Asd Gymnica Bastia conquista 3 medaglie d’oro

Protagonista l’Asd Gymnica Bastia che conquista 3 medaglie d’oro in 3 categorie diverse. Isabella Talia, Alisia Mirti. Marta, Benincampi nella categoria Allieve livello L/C 1^ Classificate. Bellissima gara di queste 4 piccole ginnaste che hanno effettuato un esercizio di insieme a Corpo libero, un esercizio a coppie con il cerchio e una successione con palla e nastro. Altro podio dorato per la squadra yunior/senior L/D.

Giada Felici, Giada Cianetti, Maddalena Ranchicchio. Qualche errore nella squadra con il cerchi, ottima la prova in successione e l’individualista. Un notevole punteggio per la squadra veterana Senior L/E.

Ottima prestazione per Marina Murali, Aurora Spacci, Chiara Ciurluini naturalmente 1^ classificate. 5^ posizione per le Allieve L/B partite molto bene con l’esercizio di insieme. Purtroppo nell’esercizio di coppia, una caduta di attrezzo e collisione ci hanno fatto slittare al 5^ posto. Caterina Petrelli, Cecilia Di Manno, Alice Matteucci, Alessandra Dogani. Questo anno è iniziato proprio alla grande per la Soc. Bastiola.