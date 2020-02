Abita infissi Bastia, la vittoria è del gruppo, Castello ko

Risposte importanti in casa Bastia per coach Raspa, con Abita Infissi che liquida in 3 set la pratica Castello affidandosi anche a chi, in questa stagione, ha giocato un po’ meno. Proprio dai cambi arriva il messaggio al campionato delle #AllBlack, con una prova convincente da parte di tutto il roster che dimostra l’estrema solidità del gruppo bastiolo. Sugli scudi Ndulue (3) e Buini (5); prova Montacci (8) a sollevare le compagne, ma le ospiti non riescono quasi mai a contendere il pallino del gioco. Per Bastia De Nigris (11) trascina; bella prova di Brunacci, Piccinini, Degli Esposti Fragola e Bicini.

I SET (25-16) Parte contratta Abita Infissi che approfitta bene, però, degli errori ospiti, con Castello che si rifugia subito in time-out (4-8). Allunga il sestetto di casa con l’ottimo turno al servizio per Ercolanoni (13-7). Tiene il muso avanti Bastia con De Nigris che si fa sentire (17-10): non arriva la reazione ospite e Abita Infissi mette la freccia (25-16). II SET (25-16) Tenta ad imporre il ritmo Castello nella ripresa di gioco (1-4), ma Bastia torna subito sotto con l’ace di capitan Tabai e Buzzavi firma il sorpasso (5-4). Non riesce l’allungo al sestetto di casa: Castello rimane alle calcagna di Abita Infissi fino al break di Buini (15-12), che sblocca Bastia e costringe le ospiti in time-out. Prende il largo Abita Infissi con Tabai e Uccellani: i due muri consecutivi di Buzzavi affossano Castello (25-16). III SET (25-13) Inizio scoppiettante di set per Abita Infissi e in particolare per la giovanissima Princess Ndulue, appena entrata, che porta avanti Bastia (6-2). Prova a rientrare Città di Castello, ma De Nigris trascina le sue e Bastia tiene il vantaggio (14-8). Ndulue, Degli Esposti Fragola e Buini mettono in ghiaccio il match e Bastia si assicura il bottino pieno (25-13).

ABITA INFISSI BASTIA – PALLAVOLO CITTÀ DI CASTELLO = 3-0 (25-16; 25-16; 25-13)

ABITA INFISSI BASTIA: De Nigris 11, Uccellani 10, Tabai 9, Buzzavi 8, Buini 5, Gradassi 4, Servettini 4, Ndulue 3, Brunacci 1, Degli Esposti Fragola 1, Ercolanoni 1, Mancinelli (L), Bicini (L2), Piccinini. All.: Raspa; vice: Dionigi

PALLAVOLO CITTÀ DI CASTELLO: Montacci 8, Mariottini 5, Senesi 3, Alivernini 2, Ferrini 2, Bruschini 1, Pettinari, Mearini, Traversini, Poccioni (L). N.e.: Bruschi.

Bastia: (b.s. 7, v. 12, ricez. pos. 46%, prf. 33%, attacco 42%, muri 7, errori 13)

Castello: (b.s. 8, v. 2, ricez. pos. 24%, prf. 19%, attacco 19%, muri 2, errori 7)