Bastia guadagna terreno nonostante il pareggio con Guardea

Bastia guadagna – La partita tra Guardea e Bastia, due squadre di calcio in lizza per la Promozione B, si è conclusa con un pareggio 2-2. Nonostante il risultato, Bastia ha guadagnato un punto prezioso che ha permesso alla squadra di allungare il suo vantaggio in classifica a +3, grazie anche alla contemporanea sconfitta del Campitello, secondo in classifica.

La partita ha avuto un inizio favorevole per Guardea, che ha segnato un gol al primo minuto grazie a Coccia. Tuttavia, la risposta di Bastia non si è fatta attendere: al quarto minuto, il bomber ospite Donati ha pareggiato i conti su calcio di rigore. Guardea ha ripreso il comando al 25’ con un altro gol di Coccia, portando il punteggio a 2-1.

Nel secondo tempo, Bastia è partita forte e al nono minuto ha pareggiato nuovamente il punteggio grazie a un colpo di testa del numero 10, Ubaldi. Al 35’, Del Prete ha colpito il palo con un potente tiro da fuori area. Tre minuti più tardi, Rosignoli non è riuscito a centrare lo specchio della porta su un cross dalla destra.

Nell’ultimo minuto di gioco, Bastia ha avuto un’altra occasione per segnare con Donati, ma il suo tiro dal dischetto del rigore non ha trovato la rete. Nonostante le numerose occasioni, la partita si è conclusa con un pareggio 2-2.

Questo risultato ha permesso a Bastia di guadagnare un punto prezioso e di allungare il suo vantaggio in classifica. Nonostante il pareggio, la squadra ha dimostrato la sua resilienza, recuperando due volte lo svantaggio e lottando fino all’ultimo minuto per cercare di vincere la partita. Con questo spirito combattivo, Bastia sembra essere in una buona posizione per mantenere la sua leadership nel campionato di Promozione B.

GUARDEA : Bartolucci 6, Santi 6, Scopertini 6, Di Battista 6, Pinzaglia 6, Marchini 6,Biancalana 6, Dominici 6, Lucidi 6 (41’ st Sangiovanni sv), Materazzo 6 (36’ st Moracci sv), Coccia 7. (A disp. Muzi, Moneta, Baiocco, Piombarolo, Schiaroli, Saccomanni, Bonaccorsi). All. Zaganella 6.5 BASTIA: Kikrri 6, Muzhani 6 (1’ st Cirilli 6),Santantonio 6, Moyano 6, De Santis 6, Gambacorta 6, Del Prete 6, Rosignoli 6, Donati 6.5 (41’ st G. Fondi sv), Ubaldi 6.5, Santucci 6 (23’ st Belloni sv). (A disp. Cutolo, Palmieri, Maceri, Cozzali, Buratti, Pelliccia). All. Montecucco 6 Arbitro: Kandli di Foligno 6 (assistenti Bacci e Lombardi). Reti: 1’ e 25’ pt Coccia, 4’ pt Donati, 9’ st Ubaldi. Note: Ammoniti Pinzaglia, Santi, Coccia, Di Battista, Biancalana, Moyano, Del Prete. Espulso Muzi