Evento “La Musica al Centro” in Piazza Mazzini rinviato per maltempo

Evento “La Musica al Centro” – L’evento “La Musica al Centro”, previsto in Piazza Mazzini in concomitanza con l’Open Day della Scuola di Musica di Costano, è stato rimandato a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. La manifestazione, che avrebbe dovuto svolgersi all’aperto, sarà riproposta in primavera, mantenendo la stessa programmazione originaria.

Nonostante il rinvio dell’evento principale, l’Open Day della Scuola di Musica si terrà come previsto, ma al coperto, presso la sede della Scuola di Musica di Costano. L’appuntamento è fissato per sabato 19 ottobre, dalle 15:00 alle 18:30. Durante questo Open Day, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare i docenti e di partecipare a lezioni di prova gratuite su vari strumenti musicali. L’obiettivo è offrire una giornata dedicata alla scoperta del mondo musicale e alla promozione delle attività della scuola.

Il rinvio dell’evento principale non modifica dunque il programma previsto per la sede della Scuola di Musica, che accoglierà i visitatori con un pomeriggio ricco di attività. I docenti saranno a disposizione dei partecipanti per spiegare i percorsi di studio offerti e guidarli nella scelta dello strumento musicale più adatto.

L’evento in Piazza Mazzini, previsto originariamente per questa data, sarà invece riprogrammato per la primavera del 2025, in una giornata in cui le condizioni meteorologiche saranno più favorevoli per lo svolgimento di attività all’aperto. Gli organizzatori hanno confermato che la struttura dell’evento resterà invariata, con concerti e attività per il pubblico che si svolgeranno nel cuore della piazza, coinvolgendo la comunità locale in una celebrazione della musica.

La decisione di rinviare “La Musica al Centro” è stata presa per garantire la sicurezza dei partecipanti e per offrire un’esperienza piacevole e serena a tutti gli spettatori e musicisti coinvolti. Nel frattempo, la Scuola di Musica di Costano continua a promuovere l’importanza dell’educazione musicale, con un programma di attività aperte al pubblico che si protrarrà anche oltre l’Open Day.

L’invito è quindi rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della musica, anche per chi è alle prime armi, con l’opportunità di ricevere informazioni dettagliate sui corsi, gli insegnanti e le possibilità di crescita artistica all’interno della Scuola.