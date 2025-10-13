I bambini in marcia per un futuro di pace a Bastia Umbra

Straordinaria partecipazione alla prima Marcia della Pace dei bambini

Si è svolta ieri a Bastia Umbra la prima Marcia delle Bambine e dei Bambini per la Pace, un evento che ha lasciato un segno profondo nella comunità locale e nel cuore dei partecipanti. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace e da numerosi enti istituzionali, ha visto la partecipazione entusiasta di centinaia di alunni delle scuole del territorio, accompagnati da insegnanti, genitori e volontari.

Il corteo, partito da Piazza del Mercato e giunto in Piazza Mazzini, ha trasformato le vie cittadine in un vivace mosaico di colori, sorrisi e speranze. Un vero e proprio fiume umano ha accolto anche il passaggio della Marcia Perugia-Assisi, in un abbraccio collettivo che ha unito generazioni e culture sotto il segno della pace e della fratellanza.

Per la prima volta, Bastia Umbra ha fatto parte del Coordinamento della Marcia della Pace, organizzando con grande orgoglio questa edizione dedicata ai più piccoli. Il sindaco Erigo Pecci, presente e coinvolto, ha condiviso il cammino con i bambini, dimostrando un forte legame con la cittadinanza e sottolineando l’importanza di rendere questo appuntamento una tradizione stabile in occasione della Marcia Perugia-Assisi.

L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale “Sbellichiamoci!”, ispirato dalle parole di Papa Francesco: “Disarmare le parole per disarmare le menti per disarmare la terra”. Un percorso di Educazione Civica che mira a formare giovani costruttori di pace, artigiani di un futuro fondato sul rispetto, sulla solidarietà e sulla cura dell’ambiente.

La giornata ha rappresentato un momento di forte coesione comunitaria, reso possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni, parrocchie e cittadini. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Polizia Locale, alla Parrocchia e al Monastero di Sant’Anna, e a tutti coloro che hanno contribuito con dedizione all’organizzazione e alla gestione dell’evento.

Il successo dell’iniziativa ha acceso una luce nuova sul ruolo dell’infanzia nella costruzione di una società più giusta. Bastia Umbra ha dimostrato che anche i più piccoli possono essere protagonisti attivi di cambiamento, portatori di messaggi universali e promotori di pace.