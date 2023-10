Bastia Volley trionfa nell’esordio casalingo, a “Pierantonio”, 3-0 al Perugia

Bastia Volley trionfa – Nella palestra di PIERANTONIO, le ragazze dell’Abita Infissi Bastia hanno esordito in casa con una vittoria schiacciante contro la squadra School Volley Perugia. In questa occasione, la società ha espresso la propria gratitudine al comune di Umbertide per aver concesso la palestra e dimostrato sensibilità e disponibilità nei confronti della squadra.

La squadra di pallavolo Bastia ha dimostrato di essere concentrata sulla propria missione e determinata a ottenere risultati eccellenti. Il messaggio veicolato dalla società è chiaro: la pallavolo merita un riconoscimento maggiore e un sostegno adeguato da parte delle istituzioni locali. La dedizione e l’impegno delle ragazze di Bastia hanno portato la squadra a raggiungere la prima posizione a punteggio pieno dopo soli due incontri disputati.

L’Abita Infissi Bastia non solo si è distinta per i risultati ottenuti sul campo da gioco, ma ha dimostrato di possedere una perseveranza invidiabile, affrontando le difficoltà e le mancanze con determinazione. Il trionfo nella partita contro la School Volley Perugia rappresenta un importante passo avanti per la squadra, testimoniando la loro capacità di superare ostacoli e di raggiungere traguardi significativi. La vittoria non è soltanto un risultato sportivo, ma un simbolo di resilienza e spirito combattivo che rappresenta l’essenza della pallavolo e della squadra Bastia. Continuando su questa strada, la squadra dimostra di essere un esempio di impegno e passione per lo sport, dimostrando che la pallavolo merita un riconoscimento e un supporto adeguati.