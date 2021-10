Giulia Patasce, Bartoccini Fortinfissi Volley, ricevuta in Comune a Bastia Umbra

del Direttore

Marcello MIgliosi

Ieri, Giulia Patasce atleta di pallavolo e i genitori Luciano e Carmen Purda sono stati ricevuti in comune a Bastia Umbra, da sindaco e assessore allo sport. La giovanissima atleta bastiola, da pochissimo è stata ingaggiata dalla Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia e, a 17 anni, gioca in B2, appunto con il fortissimo team del presidente Antonio Bartoccini. Giulia, come abbiamo già avuto modo di ire in un recente articolo, è sul parterre da quando aveva appena 10 anni.

E’ nata e cresciuta, sportivamente, nel Bastia Volley e oggi che di anni ne ha 17 è in B2. Studia e si allena di brutto, a gareggia e fa vita tutta concentrata sullo sport e sul migliorare se stessa. Una rarità Giulia, sì perché – e udite udite – non ha nemmeno un profilo personale su Facebook e questo non può che farle onore…ne ha solo uno su Instagram e neanche troppo “popolato”.

Sì, insomma, Giulia punta molto a crescere sportivamente e, non vorremmo essere

partigiani, ma sicuro che a brevissimo ce la ritroveremo in nazionale

Una giovane carriera ricca di successi, quindi, un vanto per Bastia Umbra. La sua determinazione, meriti sportivi e ottimi risultati a scolastici – Giulia frequenta il quarto anno del liceo scientifico presso il Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi – è già un esempio. E fa già da guida alla sorella Alessia, anche lei valida pallavolista che sta seguendo le tracce della sorella più grande.