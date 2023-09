10° Torneo nazionale di calcio over 50 “Città di Bastia Umbra”

10° Torneo nazionale – L’A.S.D. Ultimi Calci Bastia Umbra è lieta di annunciare la 10ª edizione del Torneo Nazionale di Calcio Over 50 “Città di Bastia Umbra”, che si terrà il 23 e 24 settembre sui campi di calcio erboso di Bastia Umbra, Costano e Ospedalicchio.

Quest’anno siamo orgogliosi di ospitare squadre da diverse regioni d’Italia, tra cui l’A.C Forense Verona, Veterani Sorrento e S. Giovanni Roma, che hanno già partecipato all’evento lo scorso anno. Si sono uniti a noi anche gli Old Stars Sanremo, il Dream Team Treviso, gli All Stars Arzignano e il G.S. Fiuggi, squadre che hanno già calcato i nostri campi nelle edizioni precedenti. Questo rafforzamento delle squadre partecipanti è un segno tangibile dell’apprezzamento per il nostro torneo.

Per la prima volta, la categoria dell’evento sarà Over 50, anziché Over 40, rendendo la competizione ancora più interessante. I nostri ospiti saranno in città durante un periodo particolarmente vivace, in quanto Bastia Umbra si prepara a celebrare la festa del Patrono, San Michele Arcangelo.

Il presidente dell’A.S.D. Ultimi Calci Bastia Umbra, Luigino Ciotti, è entusiasta di questa edizione e non vede l’ora di accogliere squadre provenienti da tutto il Paese. Si prevede un weekend di calcio avvincente e di divertimento per tutti i partecipanti e gli appassionati di calcio della zona.