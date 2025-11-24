Spoleto e Bastia si annullano, pari senza reti

Due legni e un rigore negato, Spoleto resta a secco
Finisce senza reti la sfida tra Spoleto e Bastia 1924, disputata sul campo di San Giovanni di Baiano. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, protagonisti di una gara intensa e ricca di occasioni, ma frenati da episodi sfortunati e da decisioni arbitrali contestate. Per la formazione di Marco Isidori resta la consolazione del primo punto stagionale, mentre il Bastia di Tomassoli porta a casa un risultato prezioso, frutto di ordine difensivo e grande attenzione.
Lo Spoleto, schierato con il 4-4-2, ha mostrato subito vivacità: all’8° Colarieti ha servito Fapperdue per una semirovesciata spettacolare, di poco fuori. Al 16° Paun ha sfiorato il vantaggio di testa, mentre al 42° Tramontano ha colpito il palo dopo una punizione di Kola respinta da Belia. Nel secondo tempo, al 32°, l’episodio più discusso: Kola cade in area, il pubblico invoca il rigore, ma l’arbitro Marco Ganzerli di Frattamaggiore lascia proseguire. Due minuti dopo, Ciucci centra la traversa, secondo legno di giornata.
Il Bastia ha provato a colpire con Bigarelli e Del Prete, ma senza fortuna. Nel finale Belia ha salvato su colpo di testa di Ciucci, blindando lo 0-0. Per gli ospiti un punto d’oro, per lo Spoleto la sensazione di aver meritato di più. Domenica prossima il Bastia affronterà l’Angelana nel derby al Carlo Degli Esposti.
