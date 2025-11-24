Spoleto e Bastia si annullano, pari senza reti

Regionali in Campania, Puglia e Veneto: Fico, Decaro e Stefani verso la vittoria ROMA (ITALPRESS) – La Campania e la Puglia al centrosinistra, il Veneto al centrodestra. In attesa dei risultati ufficiali, con lo spoglio che è cominciato alle ore 15, le prime proiezioni non sembrano lasciare dubbi.Roberto Fico (centrosinistra) è al 59,5% nella prima proiezione, con una copertura campione del 5%, del Consorzio Opinio Italia per la […]

Webuild e Confartigianato, nasce partnership per infrastrutture e Pmi italiane ROMA (ITALPRESS) – Un ponte tra grandi infrastrutture e piccole imprese italiane: è questo il cuore dell’accordo siglato oggi tra Webuild, leader globale nella costruzione di opere complesse, e Confartigianato Imprese, la maggiore organizzazione di rappresentanza dell’artigianato e della piccola e micro-impresa.L’intesa strategica mira a favorire l’inclusione delle PMI nella catena di fornitura del Gruppo, […]

Musk “Neuralink traduce in testo i pensieri dei pazienti con problemi neurologici” ROMA (ITALPRESS) – Milioni di persone in tutto il mondo affette da problemi neurologici vivono prigioniere del proprio silenzio: formulano pensieri chiari ma il loro corpo non riesce a esprimerli verbalmente. Per questo Neuralink di Elon Musk punta a superare anche questa barriera e si prepara ad avviare una sperimentazione clinica negli Stati Uniti, utilizzando […]

La Russa “Da Garofani frasi improvvide, ma non ho chiesto le sue dimissioni” MILANO (ITALPRESS) – “Esprimo piena solidarietà al presidente della Repubblica. Si è trovato tra capo e collo questa vicenda di cui non ha nessuna responsabilità, sono certo che non condivide le idee del suo consigliere”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a “Italia direzione Nord”, a Milano, rispondendo a una domanda […]

Manovra, Salvini “Obiettivo della Lega più risorse per la sicurezza” MILANO (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo come Lega è trovare delle risorse in più per le forze dell’ordine, per assumere più poliziotti, più carabinieri, per avere più divise, più telecamere e più sicurezza. Siamo sulla buona strada”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della 27esima edizione di […]

Conte “Arriviamo alla sfida col Qarabag con le giuste energie” "Domani e' l'anniversario della scomparsa di Maradona, sarebbe bello dedicargli una vittoria".

Maxi blitz dei Carabinieri a Roma, 18 arresti per rapine e furti I Carabinieri di Roma Parioli hanno eseguito un'ordinanza di arresto per 18 persone

Pulisic e Maignan eroi: il Milan vince il derby e vola al secondo posto Decisivo il portiere rossonero: para un rigore a Calhanoglu

Ucraina, Zelensky “Non abbiamo mai voluto la guerra e non saremo d’ostacolo per la pace” ROMA (ITALPRESS) – “Tutti offrono supporto, danno consigli, forniscono informazioni, e sono grato a ognuno di loro che sta offrendo questo aiuto a noi, all’Ucraina. E’ importante garantire che i passi per porre fine alla guerra siano efficaci e che tutto sia fattibile. L’Ucraina non ha mai voluto la guerra e non saremo mai un […]