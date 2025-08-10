Arrestato spacciatore a Bastia Umbra dopo un controllo

Indagato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio

I Carabinieri di Bastia Umbra hanno fermato e arrestato un giovane di nazionalità albanese, di 25 anni, con precedenti di polizia e senza fissa dimora in Italia, sorpreso in possesso di un notevole quantitativo di stupefacenti. L’operazione è scattata in seguito a un controllo di routine avvenuto nei pressi dell’ufficio postale cittadino.

I militari, impegnati in un servizio di pattuglia, hanno notato un comportamento sospetto da parte dell’uomo e di una donna italiana con cui stava parlando. Le due persone si guardavano intorno con fare circospetto, destando l’attenzione dei Carabinieri. Dopo averli fermati per un accertamento, la donna è stata identificata come una residente locale e non è stata trovata in possesso di nulla di illecito.

Il giovane albanese, invece, è stato sottoposto a una perquisizione personale più approfondita. L’ispezione ha portato alla luce un totale di 30 involucri nascosti tra i suoi vestiti. Di questi, 27 contenevano cocaina, per un peso complessivo di circa 19 grammi, mentre i restanti 3 involucri erano pieni di hashish, per circa 2,5 grammi. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno sequestrato anche circa 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato immediatamente condotto in caserma e dichiarato in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In attesa del giudizio direttissimo, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Assisi. L’udienza di convalida ha confermato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato il divieto di dimora in tutta la regione Umbria come misura cautelare