Bastia Umbra celebra la Giornata contro la violenza sulle donne

Bastia Umbra – Oggi, nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno per contrastare ogni forma di violenza e promuovere una società più equa e rispettosa.

Le iniziative di sensibilizzazione in programma coinvolgono tutta la cittadinanza e mirano a creare una cultura del rispetto e dell’inclusione. “Il nostro obiettivo – dichiara l’amministrazione – è lavorare quotidianamente per un cambiamento sociale e culturale profondo, costruendo un percorso fatto di progetti concreti che coinvolgano famiglie, scuole, imprese e associazioni.”

La lotta alla violenza non si limita a quella fisica, ma si estende a forme meno visibili come la violenza verbale, il controllo e la distruzione della personalità. Per contrastare tali dinamiche, è essenziale ascoltare le vittime, accogliere le loro storie e fornire loro sostegno concreto. Il Punto d’Ascolto Antiviolenza, operativo sul territorio, rappresenta un punto di riferimento per le donne in difficoltà, offrendo supporto e aiuto concreto (numero di riferimento: 327 6846430).

L’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile sono sfide condivise, fondamentali per il benessere di tutta la società. Attraverso il Tavolo delle Pari Opportunità, l’amministrazione si impegna a promuovere incontri regolari e obiettivi misurabili, lavorando in rete con diverse realtà locali.

“Solo insieme possiamo costruire un futuro in cui nessuna donna si senta sola di fronte al dolore e in cui la violenza non trovi più spazio, né a Bastia Umbra né altrove,” sottolineano gli organizzatori, rinnovando l’invito a tutti i cittadini a farsi portavoce del cambiamento.