Lega chiede chiarezza su modalità ripresa attività scolastica alunni media

Il gruppo comunale della Lega, con la capogruppo Catia Degli Esposti e la consigliera Jessica Migliorati, ha presentato un’interrogazione all’assessore ai lavori pubblici di Bastia Umbra sullo stato dei lavori di adeguamento anti Covid-19 della scuola media “C. Antonietti” e su quelli riguardanti l’efficientamento energetico dell’edificio e conseguente spostamento degli alunni. E sullo stato del rifacimento della palestra a seguito dell’evento terremoto del 2016.

“L’inizio dell’anno scolastico è ormai prossimo – la premessa delle consigliere Degli Esposti e Migliorati – e nulla è stato fatto sapere circa le modalità di ripresa dell’attività scolastica per gli alunni della scuola media”. Da qui l’interrogazione alla Giunta, tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento circa questo interrogativo, che desta preoccupazione nei genitori degli alunni e negli utenti stessi. E considerate le voci che parlano della ripresa dell’attività scolastica della scuola medie in turni, suddivisi in mattina e pomeriggio e che addirittura vedrebbero i ragazzi andare a scuola fino al tardo pomeriggio.

Tanto più che nell’ultima seduta consiliare, di fronte alle sollecitazioni dei cittadini e delle forze politiche di opposizione circa il problema del collocamento degli alunni della scuola media, l’assessore ai Lavori pubblici ha risposto “è una previsione che non riusciamo a fare”.

– lo stato dei lavori di efficientamento energetico interessanti la scuola media;

– lo stato dei lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all’emergenza sanitaria;

– se previsto e se necessario, come e dove avverrà il ricollocamento degli studenti che non potranno usufruire della struttura scolastica C. Antonietti;

– la previsione di fine lavori interessanti la struttura della Scuola Media e quindi da quando i ragazzi potranno tornare a usufruirne;

– a che punto è la realizzazione dei lavori di sistemazione della palestra, in particolare se è stato approvato il progetto definitivo e quali sono i tempi di realizzazione previsti.

Da qui l’interrogazione del gruppo della Lega in cui si chiede: