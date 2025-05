Notifiche digitali legali attive nel Comune di Bastia Umbra

Con l’app IO la spedizione costa solo 2,20 euro

Il Comune di Bastia Umbra ha attivato ufficialmente il Servizio Notifiche Digitali (SEND), aderendo al bando previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il sistema permette di digitalizzare l’intero processo di notifica degli atti amministrativi, rendendo più rapida, accessibile ed economica la comunicazione ufficiale tra pubblica amministrazione e cittadini o imprese.

La nuova piattaforma, sviluppata per innovare le modalità di recapito degli atti a valore legale, consente ora di ricevere le notifiche anche tramite dispositivi digitali, superando i vincoli delle modalità tradizionali. L’iniziativa è pensata per semplificare la gestione delle comunicazioni, garantendo maggiore efficienza e trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici.

I destinatari potranno consultare gli atti notificati in qualunque momento, da qualsiasi luogo, utilizzando diversi canali digitali. Le notifiche potranno infatti essere ricevute attraverso la posta elettronica certificata (PEC), oppure con un messaggio di cortesia tramite l’app IO, con notifiche via e-mail o SMS. Per chi invece preferisse la modalità cartacea, il sistema garantisce comunque la possibilità di ricevere la notifica tramite posta ordinaria.

Uno degli aspetti più significativi dell’introduzione di SEND riguarda i costi: il sistema calcola in automatico il costo effettivo della notifica in base alla modalità di recapito effettivamente utilizzata, evitando le maggiorazioni forfettarie precedenti. Prima dell’introduzione del sistema digitale, infatti, gli enti pubblici erano obbligati a stimare preventivamente una cifra indicativa che potesse coprire tutti i costi possibili legati alla spedizione degli atti, comprese eventuali comunicazioni aggiuntive e invii tramite messi comunali in caso di destinatari irreperibili.

Con SEND, invece, i costi sostenuti dai cittadini si basano esclusivamente sulla modalità con cui la notifica viene effettivamente recapitata. Se il destinatario ha attivato un domicilio digitale oppure ha installato l’app IO sul proprio dispositivo, la spesa complessiva per la notifica può ridursi fino a soli 2,20 euro. Questo rappresenta un’importante evoluzione sia in termini di economicità sia di sostenibilità.

Il sistema favorisce inoltre un approccio più inclusivo, garantendo libertà di scelta al cittadino, che potrà decidere se ricevere gli atti in formato digitale o tradizionale. Il processo di ricezione diventa più semplice e immediato, senza compromessi in termini di valore legale o validità degli atti trasmessi.

Un altro elemento chiarificatore riguarda la differenza tra l’importo riportato inizialmente sul verbale e quello effettivamente dovuto. Il verbale amministrativo riporta il solo importo della sanzione e delle spese di procedimento, mentre il costo esatto della notifica viene specificato al momento dell’emissione, sulla base del canale utilizzato per il recapito. Questa informazione viene indicata nelle avvertenze riportate sul retro del verbale stesso.

L’introduzione del Servizio Notifiche Digitali non comporta un aggravio di spesa per l’utente finale. Al contrario, l’utilizzo della piattaforma consente una gestione più snella e controllata, eliminando costi superflui e semplificando l’intero iter. Per i cittadini dotati di canali digitali attivi, come PEC o app IO, il risparmio è evidente anche sotto il profilo economico. Il processo si rivela quindi più efficiente, sia per chi notifica che per chi riceve.

Dal punto di vista ambientale, la digitalizzazione delle notifiche riduce in modo consistente l’utilizzo di carta e la necessità di spostamenti per la consegna fisica degli atti, contribuendo a una gestione più sostenibile delle comunicazioni istituzionali. Il nuovo sistema si inserisce infatti in un percorso più ampio di transizione digitale della pubblica amministrazione, in linea con gli obiettivi del PNRR.

Per coloro che desiderano continuare a ricevere notifiche in formato cartaceo, il servizio mantiene comunque attiva questa possibilità, senza escludere alcun utente. La flessibilità offerta da SEND garantisce quindi l’inclusione anche di chi non è ancora digitalmente attrezzato.

La partecipazione del Comune di Bastia Umbra al progetto segna un importante passo verso l’adozione di soluzioni innovative in ambito amministrativo, puntando alla semplificazione delle procedure, alla riduzione dei tempi e all’efficienza dei costi. Il servizio rappresenta un modello replicabile anche in altri contesti territoriali, promuovendo una nuova modalità di relazione tra cittadino e amministrazione pubblica, fondata su trasparenza, rapidità e accessibilità.