Divieto autocarri oltre 12t: attiva la nuova segnaletica

Installati i cartelli in via San Bartolo e Monte Vettore

È stata completata l’installazione della segnaletica stradale che introduce il divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 12 tonnellate, esclusi quelli adibiti al trasporto di persone, in via San Bartolo e via Monte Vettore. La limitazione è ora pienamente in vigore e riguarda specificamente gli autocarri non destinati ad attività di carico o scarico merci o non diretti a rimesse private presenti lungo i tratti interessati.

Con l’attivazione del divieto, le autorità mirano a regolamentare la circolazione dei mezzi pesanti in due arterie cittadine considerate sensibili per ragioni di sicurezza stradale e tutela della vivibilità. Il provvedimento, annunciato nei mesi scorsi, giunge ora alla sua fase operativa, grazie al completamento del posizionamento dei cartelli che riportano le nuove disposizioni di accesso.

La Polizia Municipale avvierà nei prossimi giorni controlli specifici per monitorare l’effettivo rispetto della normativa. Gli accertamenti si concentreranno su eventuali violazioni al limite di massa consentito, fatta eccezione per i casi previsti dalla deroga, che includono operazioni di consegna e prelievo merci o l’accesso a garage situati all’interno delle aree sottoposte a limitazione.

L’intervento si inserisce in un piano più ampio di gestione del traffico urbano, volto a contenere l’usura delle infrastrutture viarie, migliorare la sicurezza per pedoni e ciclisti, e ridurre l’impatto ambientale dei mezzi pesanti. Il completamento dell’installazione segnaletica rappresenta il passaggio finale per rendere effettiva la misura, che da oggi ha valore legale.

Ogni veicolo che violerà il divieto potrà essere soggetto a sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal Codice della Strada.