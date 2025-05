Il PD mobilita i cittadini in vista del voto dell’8-9 giugno

Referendum su lavoro e diritti, pienone a Bastia Umbra

Il PD mobilita – Grande partecipazione all’iniziativa organizzata dal Partito Democratico di Bastia Umbra, che ha chiamato a raccolta la cittadinanza presso l’Auditorium Sant’Angelo per discutere dei prossimi referendum in materia di lavoro e diritti civili. L’evento, promosso per stimolare una riflessione pubblica e consapevole sulle consultazioni dell’8 e 9 giugno, ha visto una sala gremita e un dibattito animato da interventi di esperti e figure istituzionali.

Al centro dell’incontro i cinque quesiti referendari che mirano a rafforzare le tutele occupazionali e civili: dal contrasto ai licenziamenti senza giusta causa, al rafforzamento delle garanzie nelle piccole aziende, dalla lotta alla precarietà alla promozione della sicurezza sul lavoro, fino alla valorizzazione dell’inclusione attraverso il riconoscimento della cittadinanza.

L’appuntamento ha rappresentato per il Partito Democratico locale un’occasione per ribadire l’impegno a favore della giustizia sociale e del rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione. In un momento in cui, secondo gli organizzatori, alcune conquiste storiche sembrano essere messe in discussione, l’iniziativa ha voluto dare voce a un’esigenza di informazione e attivazione civica.

Il PD mobilita

Durante la serata, sono stati approfonditi i contenuti dei quesiti referendari. Il primo riguarda la possibilità di reintrodurre maggiori tutele contro i licenziamenti ritenuti illegittimi, in un contesto in cui recenti riforme hanno, secondo i promotori, ridotto gli strumenti di difesa per i lavoratori. Il secondo quesito è rivolto a garantire più protezione a chi è impiegato in imprese con meno di quindici dipendenti, realtà che rappresentano una parte significativa del tessuto produttivo italiano.

Il terzo quesito si focalizza sulla riduzione del lavoro precario, con l’obiettivo di limitare l’abuso dei contratti a termine e rafforzare il principio della stabilità occupazionale. Il quarto, invece, è centrato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tema tornato alla ribalta per via dell’alto numero di incidenti e decessi registrati negli ultimi anni. Il quinto e ultimo quesito propone una semplificazione del percorso per ottenere la cittadinanza italiana, favorendo una maggiore integrazione.

L’iniziativa del PD bastiolo si inserisce in un più ampio impegno nazionale del partito, volto a sostenere la partecipazione referendaria e a contrastare l’astensionismo. L’evento ha inoltre dimostrato come, anche a livello locale, esista un forte interesse per i temi della dignità lavorativa e della cittadinanza attiva.

Il PD mobilita

A sottolineare il clima di attenzione e coinvolgimento, la nutrita presenza di cittadini e cittadine di ogni età, che hanno seguito con interesse i vari interventi e manifestato la volontà di esercitare il proprio diritto di voto. Gli organizzatori hanno posto l’accento sull’importanza della partecipazione democratica, considerandola l’unico strumento per affermare i valori fondamentali della Repubblica.

Nel corso della serata non sono mancate riflessioni critiche sul contesto politico attuale, indicato come responsabile di un progressivo indebolimento delle tutele sociali. L’evento ha voluto essere anche un momento di mobilitazione per reagire a tali dinamiche, incoraggiando l’attivismo popolare e la difesa dei diritti collettivi.

Il PD di Bastia Umbra ha ribadito il proprio sostegno convinto ai contenuti dei referendum e ha esortato tutti i cittadini a non mancare all’appuntamento elettorale. Il voto, è stato ripetuto più volte durante la serata, rappresenta non solo un dovere civico, ma anche una forma concreta di opposizione a quelle politiche che, secondo i promotori, compromettono l’equità e la sicurezza sociale.

L’incontro si è concluso con un appello alla consapevolezza, invitando la comunità a riflettere sulle conseguenze che l’esito dei referendum potrebbe avere sul futuro del mondo del lavoro e della coesione sociale. Un messaggio forte e chiaro: la partecipazione attiva è il primo passo per garantire diritti e dignità.

Il PD locale, in collaborazione con il gruppo consiliare, continuerà la propria campagna di sensibilizzazione nei prossimi giorni, attraverso incontri, materiali informativi e presìdi nei luoghi pubblici, per assicurare che ogni cittadino sia messo nelle condizioni di comprendere i quesiti e partecipare al voto in modo informato.