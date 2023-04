Progetto Bastia N°2 – Speciale Via Roma

Le ricerche che abbiamo effettuato in questo numero dedicato a via Roma sono state particolarmente complesse e variegate, forse in misura ancora maggiore di quanto fatto per piazza Mazzini.

Come per la piazza abbiamo cercato di inquadrare il problema della riqualificazione all’interno di un quadro conoscitivo complesso che va dalla storia della via, all’elencazione dei più interessanti edifici dal punto di vista storico-architettonico, nonché alla ricognizione nel verde pubblico e privato degno di nota.

È in questo ultimo ambito che abbiamo potuto rilevare la possibile candidatura alla monumentalità di singoli esemplari e di interi filari alberati. La complessità di cui si diceva si è dilatata soprattutto fino a comprendere gli eventuali progetti o proposte di trasformazione prodotte nel tempo. Così abbiamo potuto scoprire l’esistenza del Concorso di idee del 2009, a cui parteciparono 10 progettisti ed abbiamo voluto includere in questa prospettiva anche il recente concorso di idee per gli studenti della Scuola Media.

È sulla base della disponibilità di questo quadro generale che infine formuliamo il nostro giudizio sul progetto Stradivarie adottato dalla giunta comunale e sull’operato della stessa avanzando anche una nostra proposta di miglioramento. Come sempre pensiamo di aver fornito con questo lavoro a tutti i cittadini gli strumenti di conoscenza utili per un proprio giudizio.

Indice

Il progetto adottato e la posizione di Progetto Bastia

Il progetto di riqualificazione di v. Roma approvato dall’amministrazione. Studio Stradivarie Trieste. 2022 – L’intero tratto diviene Zona 30 (velocità massima 30km. orari). Nella stessa sede sia auto che cicli, composizione di pavimentazioni varie

Via Roma, le critiche e una proposta – La critica al progetto e la proposta di intervento correttivo

Confronto progetti Stradivarie, Lattaioli e concorso 2009 – Il confronto tra i progetti su via Roma 2009-2022

I concorsi di idee 2009 e 2022

Il concorso d’idee del 2009 per la “Riqualificazione dell’asse viario di via Roma” – Finalità, criteri di valutazione e graduatoria finale

Arch. Paolo Lattaioli, progetto per Concorso di idee per la riqualificazione di via Roma. 2009

Progetti arch.ti A. Barilaro, E. Franchi e A. Battistelli. – Le prime tre classificate per il Concorso di idee per v. Roma. 2009

Progetti arch. A. Patalocco, ing. A. Ronca, arch. G. Falcinelli. – I classificati dal 3° al 6° posto nel Concorso di idee per v. Roma. 2009

Arch.ti A. Coletti, D. Calderoni, C. Migliorati. Progetti per Concorso di idee per la riqualificazione di via Roma. 2009

Il concorso di idee per gli studenti della Scuola Media C. Antonietti. 2022

Conoscere via Roma

Via Roma, un’antica strada – La sua realizzazione risale ai primi decenni del XVI secolo

di Antonio Mencarelli

Architetture e opere d’arte in via Roma e viale Giontella – Gli edifici di maggior rilievo di via Roma e via Giontella, riprese da Street View

Alberi, piante e giardini di Via Roma – Annotazioni sul verde urbano presente in Via Roma

Alberi possibili monumentali in V. Roma e area Giontella – Un contributo per il riconoscimento del patrimonio arboreo collettivo

