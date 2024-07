Nasce la Volley Academy Bastia per i giovani atleti

Nasce la Volley Academy Bastia – Un nuovo progetto sportivo prende vita a Bastia Umbra con la nascita della Volley Academy Bastia, un’iniziativa mirata a potenziare il settore giovanile della pallavolo. L’attività organizzativa per la stagione 2024/25 è già in corso, con la speranza di poter utilizzare gli impianti sportivi comunali a partire da settembre 2025.

Il neo presidente dell’associazione sarà Fabio Fortunati, affiancato dalla vice presidente Fabiola Ferroni, mentre il ruolo di segretario sarà ricoperto da Ivo Fongo. La dirigenza ha posto particolare attenzione alla qualità dello staff tecnico, ritenuto un elemento fondamentale per il futuro delle atlete e dell’associazione stessa.

La responsabilità tecnica è stata affidata a Fabrizio Raspa, che coordinerà gli allenatori in base alle esigenze logistiche e tecniche. Il team tecnico sarà articolato su tre figure di riferimento per le diverse fasce d’età. Fiorella Di Leone, confermata alla guida della Serie D e dell’Under 18 femminile, continuerà il suo lavoro basato su competenza e professionalità. Francesca Bonifazi, allenatrice con esperienze significative alle spalle, gestirà i gruppi di Divisione e Under 16 femminile, portando in dote le sue competenze maturate con squadre giovanili di rilievo come Sir e Deruta.

Per i bambini e le bambine dai 6 ai 14 anni, la guida tecnica sarà affidata a Mirco Giappesi, un esperto con una lunga carriera nei settori giovanili più importanti dell’Umbria, noto per aver allenato anche atleti di grande calibro come Sartoretti.

L’associazione si avvarrà inoltre della collaborazione di giovani allenatrici locali che arricchiranno ulteriormente lo staff tecnico. Questa impostazione promette di offrire un progetto solido e duraturo, in grado di soddisfare le aspettative degli associati e delle loro famiglie.

In occasione della presentazione del nuovo progetto, la Volley Academy Bastia ha rivolto i suoi auguri di buon lavoro al sindaco Erigo Pecci e alla nuova amministrazione comunale. Inoltre, è stata annunciata la 13ª edizione del Torneo Nazionale “Città di Bastia” – Memorial Sulpizi & Giuletti, che si terrà dal 27 al 29 dicembre 2024 e vedrà la partecipazione di 24 squadre provenienti da tutta Italia.

La nascita della Volley Academy Bastia rappresenta un’importante opportunità per il rilancio della pallavolo a Bastia Umbra, con un forte impegno verso la formazione dei giovani atleti. Con l’avvio della nuova stagione, l’associazione punta a diventare un punto di riferimento per la pallavolo giovanile, grazie a un team di professionisti qualificati e a una struttura organizzativa ben definita.

La scelta di investire sulla qualità e sull’aspetto umano degli allenatori sottolinea l’intento di costruire un ambiente favorevole allo sviluppo delle atlete. La conferma di allenatori esperti e l’inserimento di giovani tecnici locali rappresentano un mix equilibrato tra esperienza e innovazione, fondamentale per la crescita del settore giovanile.

Il Torneo Nazionale, con la sua tradizione ormai consolidata, sarà un’ulteriore occasione per mettere in mostra il talento delle giovani atlete e per consolidare il legame con il territorio. La partecipazione di numerose squadre da tutta Italia testimonia l’importanza dell’evento e la capacità organizzativa dell’associazione.

Con questi presupposti, la Volley Academy Bastia si prepara a un futuro di crescita e successo, ponendo le basi per un movimento giovanile solido e competitivo. L’obiettivo è creare un vivaio di talenti che possa garantire continuità e qualità al panorama pallavolistico locale e nazionale.