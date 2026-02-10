Programma ricchissimo anima il weekend di febbraio a Bastia Umbra

Programma fitto e atmosfera travolgente accompagneranno il ritorno de La Grande Baldoria di Carnevale, l’evento che Bastia Umbra rilancia in una versione ampliata e più coinvolgente. Dal 13 al 15 febbraio la città si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico diffuso, con iniziative pensate per famiglie, bambini, giovani e adulti, in un intreccio di tradizione, partecipazione e collaborazione tra istituzioni, associazioni e attività del territorio

Carnevale Bastia accende la città con tre giorni di festa viva

. L’edizione di quest’anno, guidata dal claim “Esageriamo”, punta a superare il successo precedente con un’offerta più ricca e una presenza capillare nel centro cittadino.

Luna Park e attrazioni diffuse nel cuore della città

Per tre giorni consecutivi, dalle 15 alle 20, Piazza Mazzini, l’area ex Pronto e Piazza Cavour ospiteranno il Luna Park di Carnevale, un’area animata da giostre, giochi e punti dolciari. Gonfiabili, tappeti elastici, pesca delle paperelle, seggiolini volanti, tiro a segno e postazioni dedicate ai più piccoli comporranno un percorso pensato per tutte le età. Un incentivo speciale renderà l’esperienza ancora più vivace: sconti sui biglietti per i bambini in maschera nelle giornate di venerdì e sabato, un modo per valorizzare la creatività e favorire la partecipazione delle famiglie.

Associazioni protagoniste e un San Valentino in versione mascherata

Il pomeriggio di sabato 14 febbraio sarà dedicato alla rete associativa del territorio. Dalle 16 alle 19, in Piazza Mazzini, i gazebi di Avis, Aido, Angsa, Banda Musicale di Costano, Borgo Antico, Casa Chiara, Comitato Genitori Bastia 1, Pro Loco e Riambientiamoci offriranno attività, giochi e momenti di animazione, creando un clima di comunità e condivisione. Dalle 17 alle 23 prenderà vita una delle novità più attese: San Valentino Mascherato, un percorso diffuso che coinvolgerà bar, ristoranti, pasticcerie e locali del territorio. Il centro storico sarà suddiviso in quattro aree tematiche, ognuna con un’identità distinta fatta di musica, sapori e atmosfere: Area Cavour con colori e degustazioni, Area Mazzini dedicata alle maschere italiane, Porta Sant’Angelo trasformata in un Love Carnival e Area Veneto-Roma dedicata alla festa degli innamorati. L’iniziativa, realizzata con la collaborazione della Confcommercio locale, si estenderà anche oltre il centro, con proposte a tema in numerosi esercizi del territorio comunale.

La domenica esplode la Baldoria con giochi, musica e animazione

Il momento culminante arriverà domenica 15 febbraio con La Grande Baldoria: Esageriamo, che trasformerà Piazza Mazzini in un grande spazio scenico con conduzione, regia, animazione e DJ set. Dalle 15 alle 17 la piazza sarà dedicata ai più piccoli grazie alla Ludoteca Comunale “G. Rodari”, che proporrà giochi dinamici, laboratori creativi e attività “fuori controllo”: sfide di mira, paracadute colorati, palloni giganti e l’arrivo scenografico di Re Fuso, simbolico “Re della Baldoria”. Dalle 17 alle 19 l’atmosfera cambierà ritmo con Balla-Baldoria, il DJ set di Andrea Esse che porterà “tutta la musica in piazza”, trasformando il cuore della città in una pista collettiva per salutare il Carnevale con energia e leggerezza.

Una rete che unisce la città e rafforza il senso di comunità

Il programma del Carnevale bastiolo nasce da una collaborazione ampia e strutturata tra amministrazione comunale, associazioni, scuole, realtà educative e attività commerciali. Un lavoro condiviso che racconta la vitalità di Bastia Umbra e la capacità del territorio di costruire eventi inclusivi, capaci di coinvolgere generazioni diverse e valorizzare il tessuto sociale ed economico. In caso di maltempo, gli organizzatori hanno previsto la possibilità di rimodulare alcune attività, monitorando le condizioni meteo nei giorni precedenti per garantire comunque lo svolgimento della festa.