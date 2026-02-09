Pizza Expo Tecnocom traina l’evento e accende l’interesse

Successo crescente a Bastia Umbra tra eventi, imprese e innovazione

L’avvio di Expo Tecnocom segna un risultato superiore alle attese, con un flusso costante di operatori e un clima di lavoro che gli espositori definiscono energico e produttivo. La seconda giornata della manifestazione ha confermato la solidità dell’appuntamento, grazie a un programma fitto di iniziative e a un pubblico composto da professionisti motivati, interessati a scoprire nuove soluzioni per il settore Horeca.

Il Trofeo della Pizza conquista pubblico e operatori

Il momento più seguito della giornata di lunedì è stato il 4° Trofeo della Pizza, promosso da Molino Sul Clitunno, che ha trasformato l’Area Eventi in un’arena di confronto tra pizzaioli provenienti da tutta Italia. La competizione, ormai riconosciuta come punto fermo nel panorama nazionale, ha messo in luce la capacità dei professionisti di unire tecnica, ricerca sugli impasti e cura delle materie prime, offrendo interpretazioni contemporanee di un prodotto simbolo della tradizione italiana.

La partecipazione attenta di addetti ai lavori e visitatori ha confermato l’interesse crescente verso un settore che continua a evolversi, spingendo su qualità, innovazione e formazione continua.

Espositori soddisfatti e clima di fiducia nei padiglioni

Accanto al successo degli eventi, la fiera registra un forte apprezzamento da parte delle aziende presenti. Gli espositori parlano di un avvio dinamico, caratterizzato da contatti qualificati e da un pubblico preparato, desideroso di confrontarsi su nuove tecnologie, prodotti e opportunità di mercato.

Il presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni, impegnato in queste ore in un tour tra gli stand, sottolinea la vitalità percepita nei padiglioni. Le aziende descrivono un ambiente professionale, orientato alla costruzione di relazioni e alla creazione di occasioni concrete di sviluppo. Expo Tecnocom si conferma così un luogo in cui non si espone soltanto, ma si lavora per generare valore.

Martedì dedicato a tecnica, formazione e scenari futuri

La giornata di martedì 10 febbraio si apre con un programma ricco di contenuti tecnici. Alle 11.00 l’Area Eventi ospita un confronto tra due scuole di pensiero della pizza: la romana, bassa e croccante, e la classica con bordo pronunciato. L’appuntamento, curato dal Gruppo Dac insieme al Campione del Mondo 2016 Pasquale Moro, offrirà una lettura approfondita delle differenze di stile, metodo e resa finale.

Nel pomeriggio, alle 15.00, sempre il Gruppo Dac guiderà un focus dedicato alla chimica della carne e alla termodinamica in cottura, un tema di grande interesse per i professionisti della ristorazione, condotto dal pitmaster Davide Bigarella.

Alle 17.00 spazio invece a un incontro dal titolo emblematico, “Ma sei serio? paghi ancora l’energia nel 2026?”, promosso da Green 4 Business e orientato a fornire strumenti e visioni per affrontare il tema della sostenibilità economica e dei costi energetici.

Un punto di riferimento per il mondo Horeca del Centro Italia

Con una partecipazione in crescita e un’offerta di contenuti sempre più articolata, Expo Tecnocom consolida il proprio ruolo di piattaforma strategica per il settore Horeca del Centro Italia. La manifestazione riesce a unire formazione, innovazione e opportunità di business, offrendo agli operatori un contesto in cui aggiornarsi, confrontarsi e costruire nuove prospettive di lavoro.