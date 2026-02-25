Scrittori per la Pace a Bastia Umbra, festival

Mattarella ricorda Benedetto Croce “Inesauribile fonte di conoscenza” ROMA (ITALPRESS) – “Benedetto Croce, intellettuale di primo piano del panorama culturale mondiale e figura politica italiana di grande rilievo, è stato un maestro, le cui ricerche hanno abbracciato molteplici discipline del sapere umanistico, dall’arte alla filosofia, dalla critica letteraria alla storiografia, tramandando un’inesauribile fonte di conoscenza. Per Croce, la componente culturale era elemento imprescindibile […]

Scuola, stanziati 30 milioni per progetti didattici in difesa dell’ambiente ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto che stanzia 30 milioni di euro per la realizzazione di progetti didattici per promuovere la cura e il rispetto dei parchi e dei beni scolastici da parte degli studenti. “Si tratta di un’azione di grande valore sociale, che le scuole […]

“Da qui in avanti”, sei storie di rinascita dopo i tumori oncoematologici ROMA (ITALPRESS) – “Da qui in avanti. Sei storie, un viaggio che ricomincia” è un racconto fotografico di sei persone che hanno incontrato nel loro percorso la malattia oncoematologica.Americo, Aurelia, Eliana, Ida, Renato e Luigi grazie agli scatti dei giovani fotografi dell’Istituto Italiano di Fotografia diventano il ritratto di che cosa vuol dire ricevere questo […]

Frodi fiscali per 5 miliardi e riciclaggio internazionale, 281 denunce ANCONA (ITALPRESS) – Si è conclusa una vasta indagine della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Procura, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali ericiclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale.L’operazione denominata “Cash Back”, condotta dalla Tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare e diincidere su un sistema criminale, […]

Trump, lungo discorso sullo Stato dell’Unione “Il nostro Paese è tornato” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il nostro Paese è tornato più grande, più forte e più ricco che mai”. Donald Trump ha aperto così il suo discorso sullo stato dell’Unione, il più lungo di sempre al Congresso, durato quasi un’ora e 50 minuti, ribadendo ripetutamente il suo programma economico e parlando di “svolta storica” ed […]

Ospedale di Napoli nelle mani del clan, 4 arrestati tra cui un avvocato NAPOLI (ITALPRESS) – Favori al clan Contini all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Per associazione di tipo mafioso aggravata dal carattere armato, corruzione, falsa testimonianza, false dichiarazioni all’autorità giudiziaria, falsità ideologica in atti pubblici, trasferimento fraudolento di valori, accesso abusivo a sistemi informatici, tentata estorsione, estorsione, usura, riciclaggio e autoriciclaggio, Guardia di Finanza e Carabinieri […]

Da Tiziano Ferro a Can Yaman, al via Sanremo con omaggio a Baudo SANREMO (ITALPRESS) – “Buonasera benvenuti al Festival della canzone italiana, al Festival di Sanremo”. E’ la voce di Pippo Baudo che apre il 76° Festival di Sanremo, in sottofondo l’orchestra suona lo stacchetto musicale scritto dal maestro Pippo Caruso che ha accompagnato i Festival di Baudo e l’Ariston grida «Pippo, Pippo». «Questo è il primo […]

L’Inter saluta la Champions, il Bodo vince anche il ritorno del play-off A spegnere il sogno nerazzurro sono Hauge ed Evjen, di Bastoni la rete del definitivo 1-2

Cina, la modernizzazione fa crescere la produttività dei terreni agricoli PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 la Cina ha creato più terreni agricoli ad alta produttività grazie ai continui e solidi progressi compiuti nel 2025 nell’ambito degli sforzi di modernizzazione agricola nel Paese. Secondo i dati del ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali, lo scorso anno la Cina ha completato la costruzione e la ristrutturazione […]