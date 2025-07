Via al Piano del Verde per una città sostenibile a Bastia Umbra

Il Comune investe su ambiente e qualità urbana a Bastia

Via al Piano del Verde – Destinate risorse specifiche per la realizzazione del Piano del Verde a Bastia Umbra. Un impegno concreto verso una gestione strutturata e strategica degli spazi verdi pubblici, che assume un significato centrale per il futuro urbanistico e ambientale del territorio. Il Partito Democratico locale ha accolto con favore l’inserimento nel bilancio comunale delle risorse necessarie per avviare questa importante progettazione, sottolineando come si tratti di una misura inedita per la città.

Il Piano del Verde rappresenta una visione organica del patrimonio ambientale urbano, non una somma di interventi sporadici. Obiettivo è rendere Bastia più salubre, equilibrata e pronta ad affrontare le sfide legate alla crisi climatica. Si tratta infatti di uno strumento in grado di incidere su molteplici aspetti della vita cittadina: dalla qualità dell’aria alla mitigazione delle temperature estreme, dalla tutela della biodiversità all’incremento del benessere psico-fisico dei residenti.

L’amministrazione ha compiuto un passo significativo con la scelta di allocare fondi specifici alla pianificazione del verde. Un’azione che implica censimenti dettagliati, studi di fattibilità, definizione di obiettivi ambientali e costruzione di criteri tecnici e normativi per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree verdi.

Il piano si configura come una guida per le politiche di trasformazione urbana, agendo sia sul breve periodo che nel lungo termine. Comprende tre assi fondamentali: innanzitutto, un’analisi completa dello stato attuale del verde, inclusa la mappatura delle alberature pubbliche e la verifica delle condizioni vegetative. In secondo luogo, vengono stabiliti obiettivi strategici, come la riqualificazione di zone degradate, l’aumento della copertura vegetale, l’attenuazione degli impatti del cambiamento climatico e il rafforzamento degli elementi ecologici nei quartieri. Infine, il piano definisce criteri precisi per la progettazione: tipologie di piante adatte al contesto, qualità del suolo, modalità di gestione, accessibilità, connessioni ecologiche.

Il gruppo consiliare del PD ha riconosciuto il ruolo determinante dell’assessorato all’ambiente e dell’assessore Furiani, che ha promosso l’iniziativa con determinazione e competenza. L’avvio del Piano è letto come segnale tangibile di attenzione alle esigenze ambientali e di una visione amministrativa orientata alla qualità della vita e alla sostenibilità urbana.

Non si tratta solo di un investimento sull’estetica o sul decoro, ma di un intervento strutturale destinato a influenzare le scelte urbanistiche, migliorare la salute pubblica e rafforzare l’identità territoriale. Il verde viene così integrato tra gli elementi centrali della pianificazione comunale, e non più relegato a un ruolo marginale.

Il PD bastiolo definisce questa scelta come un punto di partenza fondamentale. L’intenzione è proseguire nella direzione tracciata, sostenendo ulteriori azioni per inserire il verde nei principali strumenti di programmazione, attivare processi partecipativi con la cittadinanza e rafforzare le connessioni ecologiche tra le diverse aree urbane.

Secondo il partito, occorre dare continuità e solidità a questa visione, affinché le future generazioni possano vivere in una città più sana, moderna e resiliente. Bastia si dota così di uno strumento scientificamente fondato per guidare lo sviluppo urbano in chiave ambientale.

Il Piano del Verde si configura, in sintesi, come una politica pubblica innovativa che unisce pianificazione, ecologia e qualità urbana. Il Partito Democratico conferma il suo sostegno a ogni misura che rafforzi una cultura amministrativa orientata alla sostenibilità, nella convinzione che il benessere ambientale rappresenti una componente essenziale del vivere cittadino.