Bastia Umbra nuova disciplina regola circolazione centro storico

Dopo i lavori PNRR l’amministrazione vara misure temporanee a Bastia Umbra

La Giunta Comunale di Bastia Umbra ha approvato un atto di indirizzo per aggiornare la disciplina della circolazione nelle principali vie e piazze del centro storico. L’obiettivo è valorizzare gli spazi restituiti alla comunità dopo il completamento dei lavori di riqualificazione urbana finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nuova organizzazione della mobilità nel cuore della città

Gli interventi hanno riguardato Piazza Giuseppe Mazzini, Via Giuseppe Garibaldi, Via Roma e Piazza Cavour. Sono stati rifatti impianti, pavimentazioni, arredi urbani e segnaletica. Con la fine dei cantieri, l’amministrazione ha deciso di superare le regole temporanee adottate durante i lavori per definire un nuovo assetto coerente con la vocazione attuale del centro.

Area pedonale in via Garibaldi e Piazza Mazzini

In attesa della futura istituzione della Zona a Traffico Limitato, è stata creata un’area pedonale temporanea in Via Garibaldi e nel lato nord di Piazza Mazzini, fino al primo tratto di Via Roma. All’interno di questa zona è vietato il transito e la sosta dei veicoli, con eccezioni ben definite.

Possono accedere velocipedi, mezzi a pedalata assistita, veicoli per la raccolta rifiuti, mezzi di vigilanza e trasporto valori, veicoli commerciali per carico e scarico merci negli spazi consentiti, auto al servizio di persone con disabilità, mezzi di emergenza e quelli autorizzati dal Comune per eventi specifici come matrimoni o funerali.

Divieti temporanei in Via Roma

Il provvedimento introduce inoltre una regolamentazione specifica per Via Roma, nel tratto tra Largo Lancetti e Piazza Giuseppe Mazzini. Dal 1° giugno al 15 settembre saranno in vigore divieti di transito nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del giorno successivo e nei giorni festivi dalle ore 08:00 alle ore 01:00.

Queste misure determineranno di fatto il blocco del transito anche nel lato sud di Piazza Mazzini, unico punto di accesso in quelle fasce orarie.

Sicurezza e vivibilità al centro del progetto

L’amministrazione punta a restituire il centro storico ai cittadini, trasformandolo in uno spazio privilegiato per la socialità, le relazioni e le attività commerciali e culturali. La riduzione del traffico veicolare nelle ore serali e festive mira a migliorare la sicurezza dei pedoni e a favorire una fruizione più ordinata degli spazi pubblici, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.

Con questo atto l’ente locale accompagna la riqualificazione fisica degli ambienti con una nuova visione della mobilità urbana. L’intento è creare un centro più accogliente, sicuro e vivibile, in linea con le esigenze della comunità locale.

Il provvedimento rappresenta una fase transitoria che prepara il terreno alla definizione del progetto complessivo di ZTL, confermando l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare il patrimonio storico e nel migliorare la qualità della vita quotidiana a Bastia Umbra.