Festa della Repubblica a Bastia Umbra: il programma di oggi

I vari eventi della serata si terranno tutti a Bastia Umbra

Il Comune di Bastia Umbra accoglie oggi, martedì 2 giugno 2026, le celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica. Le istituzioni locali hanno pianificato un ricco programma di eventi civili e culturali per coinvolgere l’intera comunità attorno ai valori fondanti della Costituzione, della democrazia e dell’identità nazionale.

Le celebrazioni ufficiali nel cuore della città

Il fulcro delle attività sarà la rinnovata Piazza Mazzini, uno spazio pubblico centrale recentemente riqualificato e restituito alla piena fruizione collettiva dopo un attento intervento di restyling urbanistico.

L’inaugurazione di Piazza Mazzini e le mostre didattiche

I momenti salienti della giornata inizieranno nel tardo pomeriggio. Alle ore 18:00 è prevista l’apertura della mostra espositiva che raccoglie gli elaborati realizzati dagli alunni delle scuole del territorio. I progetti didattici rientrano nel percorso educativo denominato Tour della Lampada della Pace, un’iniziativa mirata a stimolare la riflessione dei giovani sui temi della convivenza, della solidarietà e della cittadinanza attiva. Successivamente, alle ore 20:30, si terrà il taglio del nastro istituzionale per la riapertura ufficiale di Piazza Mazzini, un momento dal forte valore simbolico per la vita sociale e civile della città.

Il concerto della Banda di Costano e il piano di riserva

Il programma entrerà nel vivo alle ore 21:00 con il tradizionale concerto della Banda Musicale di Costano, diretta per l’occasione dal Maestro Zavattoni. L’esibizione rappresenta il momento culminante della serata, pensato per omaggiare la Repubblica attraverso un repertorio musicale celebrativo. L’Amministrazione comunale ha comunque predisposto un piano logistico alternativo in caso di condizioni meteorologiche avverse. Nell’eventualità di pioggia, il concerto musicale si sposterà allo stesso orario all’interno del Cinema Esperia, comportando una contestuale rimodulazione della normale programmazione della sala cinematografica.

Conferme per i programmi all’aperto e al coperto

La macchina organizzativa specifica che le altre iniziative pomeridiane rimarranno invariate anche in caso di maltempo. Sia la mostra degli studenti delle ore 18:00 sia la cerimonia inaugurale della piazza delle ore 20:30 manterranno la collocazione originaria. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per condividere collettivamente un momento di memoria storica, festa e coesione sociale.