Viabilità Santa Lucia il PD replica alle accuse della destra

Il cantiere per la riqualificazione apre a Bastia Umbra

Il dibattito sulla gestione dei cantieri stradali accende il confronto politico locale. La segreteria e il gruppo consiliare del Partito Democratico hanno preso una posizione netta contro le recenti critiche sollevate dall’opposizione.

Il confronto politico sulle opere pubbliche

Al centro della disputa si trovano i lavori di riqualificazione programmati nella zona di Santa Lucia, un intervento atteso da molto tempo dai residenti. Gli esponenti democratici hanno respinto le accuse di approssimazione, definendo le contestazioni della destra come pura strumentalizzazione mediatica priva di riscontri oggettivi.

Assemblee sul territorio e partecipazione

Per illustrare il piano dei lavori l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro pubblico nel quartiere XXV Aprile-Santa Lucia. Durante l’evento i tecnici e i rappresentanti del comune hanno mostrato le mappe del progetto, spiegando i tempi di esecuzione e le modifiche temporanee alla circolazione. Secondo il Partito Democratico questa iniziativa dimostra la volontà di mantenere un dialogo costante con la cittadinanza, coinvolgendo direttamente gli abitanti nelle scelte urbanistiche. Le potenziali criticità legate al traffico sono state analizzate per ridurre i disagi.

La distinzione tra presente e passato

La maggioranza ha evidenziato una netta discontinuità rispetto alla precedente gestione amministrativa guidata dalla giunta Lungarotti. Il Partito Democratico sostiene che l’attuale giunta guidata dal sindaco Pecci operi con una programmazione costante e non legata alle scadenze elettorali. La replica si concentra sulla differenza tra una politica basata sulla presenza virtuale e un’azione amministrativa concreta sul territorio. I cantieri avviati rappresentano per la maggioranza la risposta principale alle polemiche sollevate sui social network dalle forze di minoranza.