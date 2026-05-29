Viabilità Bastia nel caos Fratelli d’Italia contro la giunta

La Cina avvia un partenariato globale contro la povertà e per lo sviluppo PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Partenariato globale per la lotta alla povertà e lo sviluppo (GPPAD) è stato istituito ufficialmente ieri durante il Forum mondiale sulla riduzione della povertà e lo sviluppo 2026 in corso a Pechino, secondo quanto annunciato durante l’evento. Promosso congiuntamente dalla Cina, da altri 53 Paesi e da nove organizzazioni internazionali, […]

A Palermo Aifa promuove “La Roadmap dell’Appropriatezza” PALERMO (ITALPRESS) – AIFA e ARS insieme a Palermo per l’evento “La Roadmap dell’Appropriatezza: la medicina di precisione tra innovazione e pratica regionale”. Un’iniziativa di dialogo tra Agenzia e regioni, attraverso due panel che hanno consentito di fare il punto sull’utilizzo dei dati e dell’innovazione nelle decisioni terapeutiche, oltre che sulla strategia comune che a […]

Cina, intelligenza artificiale sempre più integrata nei processi industriali TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La World Intelligence Expo 2026 ha preso il via oggi nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, riunendo oltre 700 espositori per presentare tecnologie, prodotti e scenari applicativi all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale (IA). Co-organizzata dai governi municipali di Tianjin e Chongqing, la fiera di quattro giorni ha come tema “Intelligenza: […]

Fitto a Stati membri Ue “Usare fondi di coesione per spese energia” BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – I paesi europei potranno usare i fondi di coesione per affrontare le spese legate all’energia.“Invitiamo Stati membri e regioni a intraprendere uno sforzo di riprogrammazione con un focus mirato sull’energia”, ha scritto Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, ai ministri Ue responsabili della coesione. […]

Passaggio di consegne sulla stazione spaziale cinese Shenzhou-21 JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli equipaggi di astronauti cinesi delle missioni Shenzhou-21 e Shenzhou-23 oggi hanno tenuto una cerimonia di passaggio di consegne, durante la quale l’equipaggio della Shenzhou-21 ha consegnato le chiavi della stazione spaziale nazionale a quello della Shenzhou-23. L’equipaggio della Shenzhou-21 ha ormai completato tutte le attività previste. Nei prossimi giorni i […]

Magnier vince in volata la 18^ tappa, Vingegaard saldamente in rosa PIEVE DI SOLIGO (ITALPRESS) – Paul Magnier vince in volata la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 km. Il velocista della Soudal Quick-Step ha preceduto sul traguardo Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek). La maglia rosa rimane saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard. In attesa […]

In-genium di MAIRE approda a Catania, dialogo tra tecnologia, arte e memoria CATANIA (ITALPRESS) – Un confronto tra patrimonio storico, innovazione tecnologica e linguaggi dell’arte per raccontare come il sapere tecnico dell’antichità continui ancora oggi a orientare il futuro dell’ingegneria e della sostenibilità. E’ stato inaugurato oggi, al Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane dell’Università di Catania, “in-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia”, […]

Fondazione Diasorin, a Mad for Science vince il liceo Giacomo Leopardi di Recanati ROMA (ITALPRESS) – Il liceo scientifico “Giacomo Leopardi” di Recanati ha vinto la 10ª edizione del concorso nazionale Mad for Science, promosso dalla Fondazione Diasorin ETS. La finale si è svolta a Roma, giovedì 28 maggio, all’Acquario Romano, con la partecipazione di otto scuole finaliste provenienti da diverse regioni italiane, chiamate a interpretare il tema […]

Caldo, Di Rosa “Comportamenti corretti per evitare rischi ma senza allarmismi” ROMA (ITALPRESS) – “Le ondate di calore meritano certamente attenzione. Il caldo intenso può rappresentare un rischio per la salute, soprattutto quando le temperature elevate persistono per molti giorni consecutivi, ma è importante ricordare che nella maggior parte dei casi, seguendo semplici regole di prevenzione, è possibile evitare conseguenze gravi”. A spiegare come proteggersi dal […]