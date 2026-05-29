Viabilità Bastia nel caos Fratelli d’Italia contro la giunta

Polemiche accese sui cantieri stradali aperti a Bastia Umbra
Il coordinamento locale di Fratelli d’Italia ha sollevato una dura critica nei confronti del Comune di Bastia Umbra relativamente alle pesanti problematiche che stanno interessando la circolazione stradale nella zona di Santa Lucia. L’affondo del partito di centrodestra mette nel mirino l’operato della maggioranza guidata dal Partito Democratico, accusata di una conduzione superficiale e carente del piano di traffico alternativo predisposto per arginare l’impatto dei lavori pubblici in corso. Al centro della contestazione si colloca la carenza di indicazioni stradali adeguate per la cittadinanza, in particolare per i flussi veicolari provenienti dalla frazione di Bastiola. Nonostante le ripetute segnalazioni formali inviate nelle scorse settimane per evidenziare la criticità, l’istanza non ha ancora ricevuto un riscontro operativo concreto e le problematiche persistono quotidianamente.
Il nodo delle competenze sui cantieri
Secondo quanto dettagliato dagli esponenti della minoranza, i rilevanti interventi sulla rete idrica locale erano pianificati da tempo. Tali opere risultano progettate e concretizzate in totale autonomia da Umbraque, l’ente gestore del servizio idrico integrato. Di conseguenza, l’amministrazione municipale di Bastia Umbra possedeva come unico e preciso adempimento istituzionale la pianificazione della viabilità provvisoria, finalizzata a mitigare i disagi per i residenti e per i pendolari. Fratelli d’Italia rimarca come proprio l’unica mansione sotto la diretta responsabilità della giunta sia stata eseguita in modo approssimativo, evidenziando limiti che penalizzano la vita quotidiana della comunità.
La critica alla gestione politica
La compagine di opposizione respinge con fermezza la possibilità che si tratti di un semplice intoppo di natura tecnica. Al contrario, scrive Fratelli d’Italia, la formazione politica individua la radice del problema in una evidente debolezza sul piano della gestione politico-amministrativa. A riprova di questa tesi, viene evidenziato come i frequenti avvicendamenti al vertice del Comando della Polizia Locale non abbiano prodotto i risultati sperati, traducendosi invece in un incremento delle problematiche sul territorio. Questo scenario, secondo la nota diffusa, palesa lacune strutturali che diventano ogni giorno più evidenti e tangibili agli occhi della cittadinanza colpita dai blocchi stradali.
La replica sulle passate amministrazioni
La nota del partito affronta anche il parallelo con il precedente mandato della giunta Lungarotti, rispondendo alle accuse sollevate dalle forze di sinistra in merito alla passata partecipazione pubblica. I rappresentanti di Fratelli d’Italia ricordano che la precedente consiliatura ha dovuto affrontare la crisi sanitaria globale, durante la quale i decreti governativi vietavano in modo tassativo assembramenti e riunioni in presenza. Tale emergenza epidemiologica ha rappresentato l’unico motivo dell’assenza di assemblee pubbliche all’inizio del mandato precedente. Di conseguenza, l’opposizione definisce come strumentale il tentativo della sinistra di utilizzare quelle contingenze storiche per coprire le attuali difficoltà organizzative sul fronte della viabilità interna.
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