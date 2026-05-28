Sottopasso Via Firenze, svolta per la viabilità a Bastia

Regione, Comune e RFI verso la firma della convenzione

Un primo passo concreto verso la realizzazione del sottopasso di via Firenze a Bastia Umbra. È questo il risultato dell’incontro tra il sindaco Erigo Pecci e l’assessore regionale Francesco De Rebotti, avvenuto direttamente nell’area del passaggio a livello, punto considerato da tempo critico per la viabilità cittadina.

L’opera è ritenuta strategica per la città, in quanto mira a risolvere le interferenze tra traffico veicolare e linea ferroviaria, migliorando sicurezza e fluidità della circolazione.

Secondo quanto emerso, la Regione Umbria ha già predisposto gli atti necessari e stanziato 1 milione di euro attraverso la variazione del Fondo Sviluppo e Coesione, con delibera del giugno 2025 e successiva autorizzazione ministeriale a dicembre 2025. Le risorse regionali si aggiungono a quelle di RFI e del Comune di Bastia Umbra, in un quadro di cofinanziamento complessivo.

Il sindaco Pecci ha sottolineato come il progetto rappresenti un risultato frutto di un lavoro congiunto tra istituzioni locali, Regione e Rete Ferroviaria Italiana, evidenziando anche il collegamento con altri interventi sulla mobilità cittadina, come il sovrappasso di Ospedalicchio.

De Rebotti ha ribadito il valore dell’opera sia sul piano della sicurezza sia su quello della funzionalità del traffico, definendo il sottopasso un intervento decisivo per superare una delle principali criticità infrastrutturali della zona.

Nei prossimi passaggi istituzionali si procederà alla firma della convenzione tra Regione, RFI e Comune, step necessario per avviare la fase operativa e arrivare all’apertura del cantiere.