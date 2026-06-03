Biblioteca Alberto La Volpe Bastia Umbra coinvolti 2050 studenti

Bilancio record a Bastia Umbra per letture e attività 2026 ok

Con la conclusione dell’anno scolastico, la Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” di Bastia Umbra presenta un bilancio particolarmente positivo delle iniziative culturali e didattiche promosse insieme agli istituti scolastici del territorio. I numeri registrati nel corso degli ultimi mesi confermano una partecipazione molto elevata da parte degli studenti e rafforzano il ruolo della struttura come punto di riferimento per la promozione della lettura e della crescita culturale delle nuove generazioni.

Oltre duemila studenti protagonisti delle attività

Durante l’anno scolastico sono state coinvolte complessivamente 82 classi, con la partecipazione di 2.050 alunni. Un dato che testimonia la forte adesione delle scuole alle proposte sviluppate dalla biblioteca e la capacità del progetto di raggiungere un pubblico ampio e trasversale.

Le attività hanno interessato numerosi studenti, accompagnati dagli insegnanti in percorsi dedicati alla scoperta dei libri, all’ascolto delle storie e all’approfondimento di temi culturali e formativi. Gli incontri hanno rappresentato occasioni di confronto e apprendimento, favorendo la partecipazione attiva dei ragazzi.

Risultati significativi durante il Maggio dei Libri

Particolarmente rilevante è stato anche il contributo offerto dalla campagna nazionale “Maggio dei Libri”. Nel corso della settimana di appuntamenti speciali organizzati nell’ambito dell’iniziativa, altre 9 classi hanno preso parte alle attività, coinvolgendo ulteriori 265 studenti.

La risposta registrata durante gli eventi conferma l’interesse crescente verso la lettura e la volontà delle scuole di collaborare con le istituzioni culturali locali. La partecipazione numerosa ha contribuito a rafforzare il valore educativo delle iniziative promosse sul territorio.

L’importanza della lettura in età scolare

L’Amministrazione comunale e il personale della biblioteca hanno evidenziato l’entusiasmo mostrato dagli alunni durante gli incontri. I giovani partecipanti hanno seguito con attenzione le letture e le attività proposte, dimostrando curiosità e coinvolgimento.

L’obiettivo del progetto è quello di incentivare l’abitudine alla lettura fin dai primi anni di formazione. I libri rappresentano infatti uno strumento fondamentale per sviluppare creatività, immaginazione e capacità espressive. Inoltre, contribuiscono ad ampliare il lessico, favoriscono la comprensione del mondo che circonda i ragazzi e aiutano a costruire un pensiero autonomo e critico.

Il ringraziamento alle scuole e agli insegnanti

Nel bilancio finale trova spazio anche un ringraziamento rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti che hanno sostenuto e accompagnato il percorso educativo. La collaborazione tra biblioteca e istituti scolastici ha consentito di realizzare un programma articolato e partecipato, capace di coinvolgere un numero record di studenti.

I risultati ottenuti nel corso dell’anno confermano la centralità della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” nel panorama culturale di Bastia Umbra. L’ampia adesione alle iniziative e il forte interesse manifestato dagli studenti rappresentano un segnale significativo per il futuro delle attività di promozione della lettura e della formazione culturale sul territorio.