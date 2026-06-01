RiminiWellness altro successo nel body building per Elena Pallini

Nuovo successo per la campionessa di Bastia Umbra in Romagna

La tradizione vincente del culturismo umbro si conferma ai massimi livelli nazionali. Nella giornata di domenica 31 maggio 2026, la fiera di Rimini ha ospitato l’attesissimo campionato italiano della federazione Wabba Italia, inserito nel prestigioso contesto della manifestazione RiminiWellness. L’evento ha richiamato i migliori interpreti della disciplina, ma a catturare l’attenzione è stata la riconferma di un’atleta d’eccellenza originaria di Bastia Umbra, Elena PALLINI, capace di segnare una striscia di successi consecutivi che dura ormai da dieci anni. Il post celebrativo, pubblicato sui canali social ufficiali dell’atleta subito dopo la premiazione, ha ripercorso una decade scandita da esibizioni costanti, competizioni serrate e prestigiosi traguardi internazionali.

I dettagli della doppia vittoria tricolore

La giuria del campionato ha valutato attentamente le diverse categorie in gara, decretando un verdetto limpido. La campionessa bastiola ha saputo imporsi con determinazione in ben due raggruppamenti specifici. Ha mantenuto saldamente il gradino più alto del podio sia nella divisione Model over 35, sia nella combattuta classe riservata alle Model alte. Questa doppietta dimostra l’alto livello di preparazione raggiunto, frutto di un lavoro rigoroso e programmato nei minimi dettagli per arrivare al top della forma fisica all’appuntamento più importante della stagione agonistica italiana.

Il valore del team tecnico e della preparazione

Dietro i risultati di questa caratura si nasconde sempre una sinergia perfetta tra l’atleta e lo staff di professionisti. Attraverso i propri profili digitali, la vincitrice ha espresso profonda gratitudine verso le figure chiave che hanno coordinato il suo percorso di crescita. Un ruolo fondamentale è stato svolto dal personal trainer Fabio Fioriti e dalla dottoressa Martina Rossi, biologa nutrizionista. Entrambi hanno seguito lo sviluppo muscolare e l’equilibrio psicofisico della sportiva in modo assiduo, trasmettendo le competenze tecniche e i regimi alimentari corretti per ottimizzare le prestazioni. Inoltre, un ringraziamento centrale è stato rivolto ad Alessandra Tacchilei, titolare della Royal Dance Studio, struttura fondamentale che permette lo svolgimento degli allenamenti quotidiani in un clima di massima efficacia e serenità. Per l’occasione, la campionessa ha indossato un bikini da gara specializzato firmato dal marchio Gi.ro.bi.