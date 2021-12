Chiama o scrivi in redazione

3 dicembre, terzo incontro mamme peer Bastia: come difendere i nostri bambini dai malanni di stagione?

Vi invitiamo al prossimo incontro Mamme peer Bastia organizzato dalle Consigliere Comunali Luisa Fatigoni e Ramona Furiani.

Fonte: Segreteria PD Bastia

Ci incontreremo venerdì 3 dicembre dalle ore 16:30 presso il Centro San Michele di Bastia e nel nostro “Spazio Mamme Peer” parleremo di come difendere i bambini dai malanni tipici della stagione fredda, con dei professionisti esperti.

-Dott.ssa Gabriella Stangoni (Pediatra)

-Dott.ssa Roberta Gabrielli (Direttrice Farmacie Comunali di Bastia)

L’incontro sarà coordinato da:

-Dott.ssa Luisa Fatigoni (ostetrica)

-Dott.ssa Ramona Furiani (avvocato)

-Dott.ssa Antonella Romansi (psicologa)

Per potervi godere l’evento e rilassarvi un po’ in compagnia ci siamo organizzati per intrattenere i vostri bambini.

A fine incontro, merenda natalizia per augurarci buone feste.

E’ consigliato di venire muniti di mascherina FFP2.

PER INFORMAZIONI:

Luisa +39 3208393249 (anche via Whatsapp)