Attivi a Bastia Umbra i centri estivi comunali, dal 29 giugno al 14 agosto

D

a Lunedì 29 giugno a venerdì 14 agosto 2020 saranno attivi i CENTRI ESTIVI COMUNALI per bambini dai 3 ai 5 anni.

Due le possibilità tra cui poter scegliere:

– CENTRO ESTIVO “LA BANDA MARMOCCHI”

c/o la scuola d’Infanzia “G. Pascoli”, Via Pascoli, 12 Bastia Umbra (massimo 30 posti a settimana)

– CENTRO ESTIVO “LA BANDA MARMOCCHI – BORGO”

c/o la scuola dell’Infanzia “Umberto Fifi”, Via Trentino Alto Adige, 1 Bastia Umbra

(massimo 20 posti a settimana).

Per i NIDI ESTIVI dedicati ai bambini dai 12 mesi ai 3 anni (per i bambini che hanno compiuto i tre anni, se non frequentanti ancora la scuola dell’infanzia), due le possibilità:

NIDO ESTIVO “PICCOLO MONDO”

c/o il nido d’infanzia comunale Piccolo Mondo, Via Pascoli, 16 Bastia Umbra (massimo 30 posti a settimana)

NIDO ESTIVO “L’ALBERO DEGLI GNOMI”

c/o il nido d’infanzia comunale L’Albero degli Gnomi, Via Atene, 74 Bastia Umbra (massimo 20 posti a settimana)

ISCRIZIONI. Le iscrizioni verranno raccolte a partire da lunedì 22 giugno.

Si può effettuare l’iscrizione ai centri estivi in più modalità: on-line, tramite modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune o richiedibile a mezzo email all’indirizzo stefano.sensi@comune.bastia.pg.it. Alla stessa mail va indirizzata la domanda debitamente compilata e firmata.

Verrà data la priorità ai bambini residenti nel comune di Bastia Umbra.

ORGANIZZAZIONE:. Gli ingressi saranno organizzati per scaglioni dalle ore 7.45 alle ore 9.00 tenendo conto di tutte le precauzioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19 (igienizzazione mani, misurazione temperatura corporea, ecc…) e l’organizzazione degli stessi avverrà per piccoli gruppi con rapporto di un operatore ogni cinque bambini, privilegiando gli spazi esterni, debitamente separati gli uni dagli altri e comunque tenendo conto di tutte le indicazioni fornite dalle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid19”, DPCM 11.06.2020 all.8. e dalle ordinanze della Regione Umbria n.30 del 5.06.2020 e n.33 del 12.06.2020.

Sono previste tante attività diversificate a seconda dell’età dei bambini: artistiche e manipolative, ludico espressive, musica e movimento, ecc, nel rispetto comunque delle norme sul distanziamento sociale.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: RIVOLGERSI AI SEGUENTI NUMERI:

0758018298 – 0758018220 (Settore Sociale del Comune di Bastia Umbra); tutti i dettagli su www.comune.bastia.pg.it/ avvisi/novità in evidenza CENTRI ESTIVI COMUNE DI BASTIA UMBRA 2020