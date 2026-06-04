Palio dei Comuni gli studenti di Bastia Umbra corrono a Roma

La corsa dei trentasette ragazzi delle medie di Bastia Umbra

Palio dei Comuni

Bastia Umbra, atletica leggera, Stadio Olimpico, Pietro Mennea, Golden Gala

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La città di Bastia Umbra si rende protagonista nel panorama sportivo giovanile nazionale. Questa mattina, giovedì 4 giugno 2026, il sindaco Erigo Pecci ha voluto incontrare di persona e salutare ufficialmente le delegazioni studentesche della scuola secondaria di primo grado Colomba Antonietti, appartenente all’Istituto Comprensivo Bastia 1. I giovani atleti sono in partenza verso la capitale per prendere parte a una delle manifestazioni promozionali più rilevanti d’Italia.

Un gruppo composto da trentasette alunni, suddiviso con precisione in due compagini agonistiche, difenderà i colori del territorio umbro in occasione del Palio dei Comuni. L’appuntamento si configura come una maxi-staffetta dodici per duecento metri che tradizionalmente inaugura la prestigiosa serata del Golden Gala Pietro Mennea. L’iniziativa, orchestrata e sostenuta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, registra quest’anno numeri straordinari, vedendo la partecipazione complessiva di ben 161 formazioni e circa duemila promesse della corsa provenienti da ogni singola regione della penisola.

Una vetrina sportiva di rilievo nazionale

I rappresentanti dell’istituto scolastico avranno la straordinaria opportunità di calcare la pista dello Stadio Olimpico di Roma. Si tratta di un’esperienza formativa unica, in quanto i ragazzi gareggeranno sullo stesso tracciato che poche ore più tardi ospiterà le massime stelle dell’atletica mondiale. La giornata si preannuncia densa di emozioni, agonismo sano, amicizia e condivisione valoriale attraverso la pratica motoria sul campo.

Il sostegno delle istituzioni locali

L’amministrazione comunale ha espresso profonda gratitudine verso i docenti, gli accompagnatori ufficiali e i nuclei familiari dei partecipanti. Lo sforzo collettivo ha infatti permesso di concretizzare un progetto di crescita personale e collettiva per le giovani leve locali. Il sindaco, formulando i migliori auguri ai ragazzi, ha sottolineato l’importanza di vivere questa giornata con gioia e massimo impegno, portando con alto senso di appartenenza il nome della comunità oltre i confini regionali.