Bastia, in programma un Natale di Luce nonostante il Covid-19

Un Natale di Luce “Ci sono due modi di diffondere la luce: essere la candela oppure lo specchio che la riflette”.

L’Amministrazione Comunale, la Confcommercio, Consorzio Bastia City Mall, Confesercenti e Fipe, propongono anche per il Natale 2020 iniziative che hanno lo scopo di rendere la nostra città più bella, più attrattiva, pur essendo un Natale speciale, un Natale che avvolge le nostre paure ma anche tutte le nostre speranze. “Un Natale di Luce” intende celebrare i momenti magici della Festa, facendo diventare la nostra città, grazie alla tecnologia , una community virtuale che può stringersi a sé, fare acquisti sul proprio territorio, condividere emozioni, scambiarsi doni, affetto, auguri sinceri, anche senza toccarsi, in un così assurdo momento storico in cui la distanza non rappresenta solo un ostacolo, ma anche un impegno civile.

“Dobbiamo guardare avanti, andare avanti, sempre salvaguardando la salute, il lavoro, l’istruzione dei nostri ragazzi. Per questo abbiamo pensato alla Luce, ad un simbolo non solo di speranza ma di un domani migliore per tutti noi, un domani che inizia da oggi. Alla fine del tunnel c’è sempre la luce. Ecco perché abbiamo scelto la “Luce” come tema delle festività natalizie.

Illuminare la nostra Bastia, vestire le strade­­­ del nostro territorio di quella luce che non è solo atmosfera ma che ci raccoglie insieme, oggi più che mai con la stessa forza vuol dire valorizzare il territorio e le attività commerciali che sono parte integrante del tessuto economico e sociale della città, in uno spirito di profonda collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con le scuole, con le altre associazioni del territorio afferma il Sindaco Paola Lungarotti. Facciamoci e facciamo questo dono alla nostra comunità che ha sempre dimostrato un cuore grande, facciamo rete, insieme, per realizzare questo regalo a Bastia e a tutti noi bastioli. Diamoci questo segnale di speranza.

Dal 21 novembre 2020 al 6 gennaio 2021 sul sito www.bastianatalediluce.it, sulle pagine Instagram –bastianatalediluce- e Facebook -Bastia Natale di Luce, sarà organizzata una “Vetrina virtuale” dove le attività commerciali promuoveranno i loro prodotti e i loro servizi, per incrementare il commercio nel nostro territorio. Facciamo crescere la nostra città, compriamo nella nostra città”. Incontriamoci come comunità su una piattaforma che mette in relazione commercianti e cittadini, scuole e associazioni. Addobbiamo le vetrine delle attività commerciali sempre con il tema la luce, un concorso decreterà quella più “bella”. In Piazza Mazzini sarà allestito un boschetto natalizio con cinque abeti e piante stagionali che saranno poi impiantati nel territorio comunale.

Quattro dei cinque alberi di Natale saranno addobbati con le luci dei quattro Rioni, un gesto anche economico che i rionali e l’Ente Palio dedicano alla città rinunciando ai contributi che venivano assegnati per la realizzazione del Concorso Alberi artistici dei Rioni, viste le difficoltà oggettive imposte dal Covid.

Pur nel rigore del tempo che viviamo, non potevamo non allietare la nostra comunità con il simbolo della Luce, segno di speranza, anelito verso la rinascita, faro nel mare tempestoso. Il Natale 2020 non sarà un Natale di incontri di piazza, di abbracci e strette di mano, ma non dobbiamo sentirci tristi per questo: la sera nelle proprie case ci basterà affacciarci alla finestra e vedere la Luce per riconfermare la bellezza del Natale, sentirci felici e rinnovare il nostro amore alla vita.

Per illustrare i dettagli del Natale 2020 è stata prevista per sabato 21 novembre alle ore 11.00 una conferenza stampa in diretta streaming dalla pagina facebook del Comune di Bastia Umbra e del Sindaco Paola Lungarotti.

Compriamo nella nostra città, dal giorno della conferenza stampa 21 novembre, al 6 gennaio 2021, sarà attiva la Vetrina Virtuale dove i commercianti e le attività presenteranno i loro prodotti e i loro servizi sul sito www.bastianatalediluce.it, sulle pagine Instagram –bastianatalediluce- e Facebook -Bastia Natale di Luce.

Riportiamo di seguito le mail per partecipare al Natale di Luce 2020:

vetrina dedicata agli esercizi commerciali per promuovere le loro attività shop@bastianatalediluce.it

vetrina dedicata agli scambi augurali auguri@bastianatalediluce.it.

Per ulteriori e specifiche informazioni si può scrivere anche a info@bastianatalediluce.it