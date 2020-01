Il Bastia calcio va a vincere in terra toscana, 0 a 1 al Montevarchi

di Lorenzo Capezzali

Colpo grosso del Bastia che espugna Montevarchi con un goal di Felice al 10’ pt, un risultato a dr poco clamoroso dopo le ultime esibizioni dei biancorossi fuori e dentro le mura urbiche. Felici l’artefice del successo esterno del Bastia dopo una prestazione che assieme ai colleghi si puo’ considerare assolutamente positiva e non pronosticata. IL Montevarchi è una società dal blasone sostanzioso ma in serie D non è la prima volta che incappa in qualche buon scivolone. Bastia dunque sugli scudi promettendo di aver imboccato la strada giusta come piu’ tardi diranno i responsabili della società e gli stessi giocatori e tecnico. Fa notizia il Bastia e fa soprattutto notizia il fatto che gli umbri si siano difesi con limpido esercizio tecnico e tattico. Ad majora da tutti i tifosi!

A.Montevarchi – Bastia 0 – 1

Flaminia – Cannara0 – 0

Foligno – Ponsacco3 – 1

Gavorrano – Scandicci1 – 0

Grassina – Monterosi2 – 1

Grosseto – Tuttocuoio3 – 1

Pomezia – Albalonga0 – 1

Donato Tav. – Trestina1 – 1

CLASSIFICA

Monterosi42

Grosseto39

Albalonga37

Grassina35

Scandicci34

A.Montevarchi30

Flaminia30

Gavorrano28

Foligno27

Aglianese26

Trestina25

Sangiovannese24

Cannara23

Donato Tav.21

Pomezia21

Bastia20

Ponsacco15

Tuttocuoio