Serata Dantesca a Bastia Umbra con Giorgio Battistella

Organizzata dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo, lunedì 12 luglio alle ore 21 nella splendida cornice della Chiesa di Santa Croce (Piazza Mazzini – Bastia Umbra) si terrà una serata dantesca con declamazioni tratte dalla Divina Commedia e narrazioni del “cantore in bicicletta” Giorgio Battistella.

Ispirandosi al Canto XI del Paradiso e in generale alla Divina Commedia di Dante Alighieri, l’artista ripercorrerà anche le tappe della vita del Santo di Assisi con una performance originale, Il prof. Giorgio Battistella è appassionato di poesia e di versi danteschi, membro della Società Dante Alighieri di Treviso, recita per pura passione da circa 10 anni.

Nel settimo centenario dalla scomparsa di Dante ha pensato di realizzare un progetto di declamazione partendo in bicicletta da Treviso, sua abituale città di residenza e ogni giorno raggiungere una meta diversa offrendo al pubblico una “Serata dantesca” in cambio della sola ospitalità, interpretando le pagine più famose cercando una sintonia con i vari luoghi del tour. Dopo Bastia il poeta in bicicletta farà tappa in alcune località toscane per concludere il suo viaggio a Firenze.