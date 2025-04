Assisi Mostra Arte Antiquariato 50esimo a Bastia Umbra al via

Dal 24 aprile all’1 maggio a Bastia con ospiti internazionali

Dal 24 aprile all’1° maggio 2025, il polo fieristico di Umbriafiere a Bastia Umbra ospiterà la 50ª edizione di AMAB – Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra, che si conferma uno degli appuntamenti di riferimento nel panorama dell’arte in Italia e sempre più anche a livello internazionale.

Per il traguardo dei cinquant’anni, l’edizione 2025 si presenta in una veste speciale, puntando a coniugare il valore dell’antico con le nuove tendenze dell’arte moderna e contemporanea.

Due i padiglioni principali dell’evento: il Padiglione 9, con una superficie di 5.000 metri quadrati dedicati in prevalenza all’arte antica, e il Padiglione 10, di 1.000 metri quadrati, riservato alle espressioni artistiche più attuali. In realtà, le sezioni non saranno rigidamente separate: nel Padiglione 9, infatti, saranno integrati 800 metri quadrati destinati all’arte contemporanea, con eventi collaterali, uno spazio per degustazioni e un cocktail bar con musica dal vivo.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Umbria e di numerose istituzioni tra cui Provincia di Perugia, Comune di Assisi, Comune di Bastia Umbra, Camera di Commercio, Rai Umbria, Fondazione Burri, Fondazione Beverly Pepper e Ordini degli Architetti delle Province di Perugia e Terni.

La cerimonia inaugurale è prevista per il 24 aprile alle ore 18:30, presso il Padiglione 10 di Umbriafiere, con la presenza delle autorità locali e regionali.

Le novità dell’edizione 2025

Secondo quanto illustrato dal direttore Emo Antinori Petrini, che guida l’organizzazione assieme al figlio Leonardo, vicepresidente di AMAB, questa edizione segna un ulteriore passo avanti nella vocazione internazionale della rassegna. Accanto ad antiquari e galleristi italiani, è attesa una significativa partecipazione di artisti e operatori da Svizzera, Australia e Russia.

Tra le novità principali:

Espansione dell’offerta contemporanea , curata da Rita Rocconi , che ha coinvolto nomi di primo piano nel panorama artistico internazionale;

Contaminazione di linguaggi , con l’integrazione di architettura, fotografia, musica, spettacolo e danza all’interno della mostra;

Dialogo tra epoche storiche, attraverso l’allestimento di spazi che fanno convivere opere del Duecento con creazioni recentissime.

Ospiti e protagonisti

Il programma di AMAB 2025 prevede la presenza di importanti personalità del mondo della cultura e del design:

Mario Botta , architetto di fama internazionale;

Giovanni Raspini , noto designer di gioielli;

Bruno Corà , presidente della Fondazione Burri ;

Marco Tonelli e Arianna Bettarelli della Fondazione Beverly Pepper ;

Massimo Mattioli , scrittore e critico d’arte;

Marco Martani , regista e vincitore del David di Donatello ;

Simone Aleandri , tra i finalisti ai Nastri d’Argento 2025 nella sezione documentari;

Made514 (Alberto Capozzi), tra i più riconosciuti urban artist contemporanei, che sarà protagonista di una performance live.

La filosofia dell’evento

“L’obiettivo è costruire un dialogo tra le diverse anime dell’arte, valorizzando il patrimonio storico ma aprendosi alle nuove forme espressive”, ha dichiarato Emo Antinori Petrini, sottolineando come l’identità della rassegna sia in continua evoluzione, con una forte attenzione verso un pubblico giovane e dinamico.

La mostra, nata nel 1973 ad Assisi, ha conosciuto una pausa di tre anni a causa della pandemia, ma dal 2023 è stata rilanciata con nuova energia dalla Società Eventi Arte. Il presidente Andrea Tattini ha ribadito la volontà di rendere AMAB un punto di riferimento nazionale per l’arte, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Focus sul contemporaneo

La direttrice artistica Rita Rocconi ha evidenziato l’importanza di integrare la proposta artistica umbra con esperienze internazionali. Oltre alle collaborazioni con le fondazioni Burri e Pepper, l’edizione 2025 ospiterà opere e installazioni di artisti provenienti da diversi paesi, senza tralasciare le espressioni locali più significative nei campi della pittura, scultura, fotografia e design.

Gli spazi espositivi

La suddivisione degli ambienti prevede:

Padiglione 9 (5.000 mq) 4.200 mq per l’arte antica 800 mq per l’arte contemporanea Area cocktail bar e musica dal vivo

Padiglione 10 (1.000 mq) Interamente riservato all’arte moderna e contemporanea Sede della cerimonia inaugurale



Eventi collaterali

A completare l’offerta culturale, saranno proposti eventi collaterali con ospiti di rilievo internazionale, talk tematici, proiezioni, presentazioni editoriali e performance artistiche. L’obiettivo è quello di offrire al visitatore non solo un’esperienza visiva, ma un percorso immersivo tra le varie declinazioni della creatività, in un contesto di contaminazione e dialogo fra le arti.

Biglietti e informazioni

I biglietti per accedere alla mostra sono disponibili online sul sito ufficiale www.assisiarteantiquariato.it. L’organizzazione invita i visitatori a pianificare in anticipo la visita, anche in considerazione del flusso previsto durante il ponte del 25 aprile e del 1° maggio.

Un appuntamento in sinergia con il Giubileo

AMAB 2025 si svolge in concomitanza con il Giubileo e con gli 800 anni del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi, due eventi simbolici che rafforzano ulteriormente il legame tra arte, spiritualità e territorio.

Con una proposta che spazia dal Duecento al contemporaneo, AMAB conferma la propria vocazione a essere piattaforma d’incontro per esperti, appassionati, collezionisti e semplici visitatori, in un contesto dove il valore culturale si affianca a quello commerciale.

Calendarietto evento

Umbriafiere, Bastia Umbra

24 aprile – 1° maggio 2025

AMAB – Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra

Cerimonia inaugurale: 24 aprile ore 18:30 (Pad. 10)

Ospiti internazionali, arte antica e contemporanea

️ Biglietti online su www.assisiarteantiquariato.it

Con oltre 120 espositori attesi, un’offerta trasversale e una struttura organizzativa rinnovata, AMAB 2025 celebra mezzo secolo di storia, puntando su una formula che guarda con decisione al futuro.