Bastia ospita La Rovere con libro su Léonie

Storia e neurodivergenza al centro della rassegna

Venerdì 21 novembre alle ore 18:00, la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra accoglierà un nuovo appuntamento della rassegna “Bastia Presenta Libri”, dedicata alla valorizzazione della lettura e degli autori del territorio. Protagonista sarà Gabriella La Rovere, giornalista e medico, che presenterà il volume “Léonie Martin. Tra storia e neurodivergenza”, un saggio che intreccia biografia e riflessione psicologica.

Il libro ripercorre la vita di Léonie Martin, sorella di Teresa di Lisieux, figlia di Zélie e Louis Martin, i primi coniugi canonizzati da Papa Francesco nel 2015. Attraverso 218 lettere scritte da Zélie, emerge il difficile rapporto madre-figlia e la possibilità di una condizione di neurodivergenza. Il testo si colloca nella disciplina della patografia, che analizza le patologie psichiche di figure storiche attraverso documenti e testimonianze. Léonie, nata il 3 giugno 1863, entrò nel Monastero della Visitazione nel 1899 con il nome di Sr. Françoise-Thérèse e morì il 17 giugno 1941. Il processo diocesano di beatificazione si è svolto a Bayeux-Lisieux tra il 2 luglio 2015 e il 22 febbraio 2020.

La Rovere, già responsabile fino al 2019 del Centro di documentazione delle buone prassi a Todi e animatrice del sito “Per noi autistici”, ha firmato opere come L’orologio di Benedetta (2014), Hello Harry! Hi Benny (2016), Alice e altre storie (2018) e Mi dispiace, suo figlio è autistico (2019). La rassegna, promossa dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale, si conferma come spazio di incontro e dialogo, sostenuto da volontari e dedicato a rafforzare il legame tra comunità e scrittura.