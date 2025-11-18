Nuova rotatoria sul Ponte di Bastiola, traffico più fluido

Intervento completato, mobilità cittadina resa più scorrevole e sicura
La nuova rotatoria sul Ponte di Bastiola è entrata in funzione, segnando un passaggio decisivo per la viabilità cittadina. L’opera, attesa da tempo, è stata progettata per alleggerire uno dei nodi più critici della rete stradale locale, dove semaforo e passaggio a livello generavano quotidianamente lunghe code e rallentamenti. Con l’apertura, la circolazione risulta ora più ordinata, con tempi di attesa sensibilmente ridotti e un miglioramento tangibile nella sicurezza del transito.
Il sindaco Erigo Pecci ha sottolineato la natura essenziale dell’intervento, definendolo semplice ma strategico, capace di rispondere alle esigenze concrete dei cittadini. La nuova infrastruttura rappresenta una risposta immediata a un problema che da anni condizionava la mobilità, offrendo una soluzione dai costi contenuti ma dall’impatto significativo.
La rotatoria, collocata in un punto nevralgico per gli spostamenti quotidiani, consente un flusso veicolare più regolare e riduce il rischio di congestioni. L’opera si inserisce in un percorso di riqualificazione urbana che mira a rendere Bastia più funzionale e vicina alle necessità di chi la vive.
Il completamento dei lavori segna un ulteriore passo verso una città moderna e attenta alla qualità della vita, con infrastrutture pensate per favorire mobilità sostenibile, sicurezza e rapidità negli spostamenti. La rotatoria diventa così simbolo di un impegno concreto per migliorare la quotidianità dei residenti, restituendo efficienza a un tratto viario che per anni aveva rappresentato un ostacolo.
Commenta per primo