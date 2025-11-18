Nuova rotatoria sul Ponte di Bastiola, traffico più fluido

Bonus elettrodomestici: Mimit, presentate 550 mila domande ROMA (ITALPRESS) – “Grande successo per il Bonus Elettrodomestici nel primo giorno di apertura della piattaforma per la presentazione delle domande per i consumatori”. Così il ministero delle Imprese e del Made in Italy in una nota. Il contributo statale, erogato sotto forma di voucher, permette l’acquisto di dispositivi ad alta efficienza energetica da parte […]

Under 21, l’Italia cala il poker in Montenegro Successo in rimonta per gli azzurrini nelle qualificazioni all'Europeo di categoria

Treni merci tra Cina ed Europa, quasi 120.000 viaggi XI’AN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I treni merci Cina-Europa hannoeffettuato quasi 120.000 viaggi, secondo i dati annunciati alsecondo China-Europe Railway Express Cooperation Forum, tenutosimartedì a Xìan, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi. Ad oggi, i treni hanno trasportato quasi 12 milioni di TEU (unitàequivalenti a venti piedi) di merci e coprono 232 città in 26Paesi […]

Cina, in arrivo monete commemorative per L’Anno del Cavallo PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Banca Popolare Cinese haannunciato martedì che il 26 novembre emetterà una serie di monete commemorative per celebrare il 2026, l’Anno del Cavallo. La collezione, composta da sei monete d’oro, quattro d’argento euna di platino, è designata come valuta legale in Cina. Secondo la banca centrale, queste monete saranno distribuite dalla […]

Cina, Alibaba lancia versione aggiornata di Chatbot IA per il mercato di massa HANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – L’unità dedicataall’intelligenza artificiale del gigante tecnologico cineseAlibaba ha dichiarato di aver presentato una versione aggiornatadel suo chatbot generativo, Qwen, pensata per accelerarnel’adozione tra i consumatori. Realizzato sul modello open-source dell’azienda, diventatoestremamente popolare e scaricato più di 600 milioni di volte intutto il mondo, il nuovo chatbot è configurato come un assistentepersonale […]

Amiloidosi Cardiaca, verso un modello nazionale di diagnosi precoce ROMA (ITALPRESS) – Garantire una diagnosi tempestiva, una presa in carico strutturata e un accesso omogeneo alle terapie innovative per i pazienti affetti da amiloidosi cardiaca da transtiretina (ATTR): è questo l’obiettivo della conferenza stampa “Amiloidosi Cardiaca: verso un modello nazionale di diagnosi precoce, continuità assistenziale e accesso equo alle cure”, svoltasi oggi presso il […]

Minniti “L’Europa si gioca il futuro in Africa, serve un piano comune” ROMA (ITALPRESS) – Il tema Africa deve essere centrale nella strategia comune di Italia e Spagna. Le questioni internazionali, a partire dalle politiche migratorie, l’approvvigionamento energetico, sono state al centro del seminario organizzato da Med-Or Italian Foundation e Real Instituto Elcano in collaborazione con l’ambasciata di Spagna in Italia e l’Ambasciata d’Italia in Spagna. “Il […]

Antimicrobico-resistenza e superbatteri, da Pfizer una nuova opzione clinica ROMA (ITALPRESS) – Un’infezione su sei oggi non risponde più agli antibiotici. E’ la fotografia che emerge dal più recente rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: tra il 2018 e il 2023, la resistenza antimicrobica è aumentata di oltre il 40%, con picchi nelle aree a risorse limitate, e si conferma, sempre secondo l’Oms, tra le […]

Africa continente strategico, da SIMEST plafond di 200 mln per le imprese ROMA (ITALPRESS) – Supportare l’internazionalizzazione delle imprese italiane: è la mission di SIMEST, parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti e “braccio operativo” del Ministero degli Affari Esteri. “Lavorare con l’Africa è necessario”, ha spiegato all’Italpress Francesca Alicata, Chief External Relations SIMEST, alla presentazione della seconda edizione dell’Africa Champion Program, l’iniziativa di SACE che unisce […]