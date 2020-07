Cinelido per i più piccoli con Rodolfo Mantovani e Teresa Rospetti

Il prossimo appuntamento per i più piccoli. Continuano gli appuntamenti del Cinelido dei piccoli a cura di Fare cooperativa sociale, domenica 26 luglio alle ore 18.00 da non perdere il prossimo appuntamento dedicato a nonni e nipoti con Rodolfo Mantovani e Teresa Rospetti.

“Sul filo della memoria” un viaggio divertente e curioso alla scoperta del centro storico di Bastia Umbra… con un finale a sorpresa! L’evento è pensato per nonni e nipoti ma ben vengano mamme, papà e zii. La partecipazione è gratuita e la prenotazione obbligatoria! L’iniziativa per i bambini si svolgerà’ a Porta S. Angelo in via dell’Isola Romana a Bastia Umbra.

Info: 347 3009633

Inoltre: Super cinema estate, al Cinelido Esperia sabato 25 luglio alle 21.15 Pinocchio, di Matteo Garrone, con Roberto Benigni e Gigi Proietti; domenica 26 luglio Richard Jewell di Clint Eastwood.