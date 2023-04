Il film Fratelli Ferretti contro Real Madrid all’Esperia

Da giovedì 27 aprile al Cinema Esperia di Bastia Umbra sarà in programmazione il film Fratelli Ferretti contro Real Madrid. Scritto da Luca Labarile e Roberto Costantini e diretto da Roberto Costantini il film racconta la storia di due fratelli che si ritrovano a vivere insieme dopo molti anni e devono ricostruire il loro rapporto interrotto 18 anni prima a seguito della scomparsa della madre. Una commedia divertente e ispirata in cui la dimensione locale della provincia umbra si intreccia alla magia della tradizione africana che, per il tramite di una giovane donna immigrata, ricorderà ai Ferretti cosa vuol dire essere fratelli.

“Non essere costretti ad andare a Roma o a Milano oppure all’estero per fare cinema è un sogno che molti di noi nutrono da tempo. Le professionalità ci sono, quello che manca sono gli investimenti sia pubblici che privati. Io (Roberto Costantini) e Luca (Labarile-co sceneggiatore) ci siamo conosciuti studiando sceneggiatura a Montone. Rodolfo (Mantovani) e Daniele (Ridolfi) sono amici e attori con cui ho già lavorato come Francesco (Rossini), Mauro (Cardinali), Giulia (Zeetti). Ma tutto il cast e la troupe sono composti di professionisti del nostro territorio. Il nostro film è un tentativo in piccolo di dimostrare che il cinema si può fare anche da noi”

Il Sindaco Paola Lungarotti, appreso della imminente uscita nelle sale di questo prodotto cinematografico che si fa preannunciare con molta attesa di pubblico, ha dichiarato: “Con estremo piacere finalmente potremo vedere questo film realizzato a Bastia Umbra con attori e regista bastioli. Bastia non è nuova ad accogliere riprese cinematografiche , è nuova, e ne siamo contentissimi, nell’essere totalmente “protagonista” in questo film, come terra e come “madre”. E come bastiola anch’io, che apprezzo e stimo tantissimo il lavoro e l’impegno di questi giovani, anche verso la propria comunità, l’augurio più caloroso per un futuro di successi. Anche realizzare questo è un grande atto di coraggio e sfida”.

Un film debitore della grande tradizione della “commedia all’italiana” che racconta storie contemporanee e legate ad un luogo specifico ma che attraverso le vicende ed i personaggi mette in scena valori universali in cui tutti si possono riconoscere ed immedesimare. Sviluppato nei training program internazionali del Mediterranean Film Insitute e del Torino Film Lab il film è stato prodotto grazie all’investimento della società ESP che gestisce il Cinema Esperia e, anche attraverso il progetto di Esperia Cinema Studio, vuole costruire una realtà produttiva e didattica che possa essere di riferimento per tutti i professionisti della regione e non solo.

Una produzione locale che ha impiegato solo professionisti locali e che prova a rendere reale l’idea di una filiera virtuosa di cinema pensato, fatto e distribuito in Umbria…e magari non solo.

Sabato 29 al Cinema Esperia di Bastia il regista insieme a cast e troupe presenterà il film prima della proiezione delle 21:30. Il film sarà in programmazione inizialmente al Cinema Esperia per poi passare ad altri cinema della regione (le date sono in fase di aggiornamento).