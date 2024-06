Bastia Estate a Colori 2024: Un’esplosione di eventi per tutti i gusti

Il 26 giugno, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Bastia Umbra, è stato svelato il programma di “Bastia Estate a Colori 2024”. Il Sindaco Erigo Pecci, insieme a rappresentanti delle associazioni locali, del settore economico e dei media, ha partecipato alla presentazione degli eventi della rassegna estiva della città.

La Dott.ssa Lorella Capezzali, Responsabile del Settore Cultura, Turismo, Sport, Commercio e Progettazione, ha delineato il programma, sottolineando come la rassegna punti a valorizzare il territorio e le sue tradizioni. L’offerta è stata attentamente selezionata per attrarre tutte le fasce di età, sia locali che turistiche.

Gli eventi dedicati ai più giovani, tra cui proiezioni cinematografiche e laboratori, saranno organizzati dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, con la collaborazione del Cinema Teatro Esperia e della Cooperativa FARE. Queste occasioni di svago e aggregazione sono anche un’opportunità per stimolare la riflessione su temi importanti come l’inclusione sociale, il rispetto, la cura dell’ambiente e la sua sostenibilità.

“Bastia Estate a Colori” offrirà un ricco programma artistico, che inizierà con il Festival dal 4 al 7 luglio, caratterizzato da food truck e musica in Piazza del Mercato. La Notte Bianca del 6 luglio, organizzata con il supporto di Confcommercio e FIPE Sezione di Bastia Umbra, animerà il centro città con cibo, un’area per bambini, mercatini e concerti per tutti i gusti, tra cui quello della giovane artista Sarafine, vincitrice di X-Factor.

Legambiente Umbria contribuirà con attività di sensibilizzazione sulla salvaguardia dell’ambiente, mentre la Coop Centro Italia collaborerà alla realizzazione di due dei tre Lunedì della Scienza, di uno spettacolo teatrale e di attività di sensibilizzazione durante tutto il periodo della manifestazione.

Non mancheranno il cabaret con il comico Fabio Celenza, concerti offerti dalla Pro Loco e dall’Ass. AIDO, un grande evento musicale jazz, così come le tradizionali feste delle frazioni, come “Ospedalicchio in festa” e la “49^ Sagra della Porchetta” di Costano, e la “Rievocazione della trebbiatura” presso il Circolo Culturale Campiglione. La Scuola di Musica, la Banda Musicale di Costano e la Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” parteciperanno con vari eventi, tra cui un concerto sotto le stelle e i “Party letterari” in terrazza dalle 21.00 alle 24.00.

In conclusione, “Bastia Estate a Colori 2024” promette un’estate ricca di eventi per vivere appieno Bastia Umbra.