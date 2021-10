A Eurochocolate, “Mettetevi in Choco” con Sviluppumbria

L’eccellenza della filiera del cioccolato umbro diventa protagonista attraverso l’iniziativa “Mettetevi in Choco!”, un progetto di incentivazione di percorsi imprenditoriali nel settore dolciario e nella filiera food destinato a un target di pmi e di giovani imprese. L’appuntamento, promosso da Sviluppumbria nell’ambito di Eurochocolate, presenterà, insieme alle principali Associazioni imprenditoriali, le misure, i bandi e i progetti gestiti dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico della Regione Umbria per sostenere la nascita e la crescita delle imprese. Un percorso che parte dall’idea fino ad arrivare al mercato, locale e globale.

da Eurochocolate

ufficio stampa

L’incontro, in programma domani 21 Ottobre, alle ore 11, presso il palco Show del Padiglione 7 a Umbriafiere, prevede ben tre panel.

Nel corso del primo, dal titolo “Mettetevi in Choco! Una call to action per le giovani imprese”, moderato da Mauro Marini, Responsabile Funzioni Operative di Sviluppumbria, interverranno Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria, Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate, Nicolò Baldini di Confindustria Umbria, Chiara Pucciarini di Confcommercio Umbria, Lorenzo Asciutti di Confapi, Valerio Cicciola di Confartigianato Terni, Roberto Bisciaio di Confesercenti Umbria e Ciro Schiaroli di Cna Umbria.

“Piccole aziende crescono: gli strumenti a sostegno dell’autoimpiego e delle start up innovative” è invece il tema del secondo panel moderato da Paola Paccara, Area Innovazione di Sviluppumbria, nell’ambito del quale verranno presentati gli avvisi “MYSELF” a cura di Gian Luigi Aquilini e “SMARTup” a cura Giuseppe Barberi, entrambi di Sviluppumbria. Seguiranno alcune testimonianze imprenditoriali dalla voce dei diretti beneficiari delle misure: Davide Anderlini di “Pinseria Torre degli Sciri”, Giulio Gigli di “UNE” e Luigi Stancati di “Solerzia”.

Spazio quindi al terzo e ultimo panel incentrato su “Dall’Umbria al mercato globale: filiere, strumenti e progetti a sostegno dell’internazionalizzazione e della cooperazione commerciale e industriale”, moderato da Marina Cecilia Sereni, Relazioni Esterne e Attività Internazionali di Sviluppumbria, con in programma la presentazione degli strumenti finanziari per l’internazionalizzazione: avviso per partecipazione a fiere internazionali 2021-2022 e avviso voucher per servizi consulenziali, a cura di Sonia Argenti di Sviluppumbria e con la testimonianza imprenditoriale di Giulia Natalini di “Italiana Liquori e Natura”.

Si parlerà, inoltre di “Innovazione, formazione e promozione delle filiere di eccellenza” con la presentazione di Agro-food Academy a cura di Alessandro Sdoga del Comitato tecnico Scientifico Ambito Agroalimentare ITS Umbria Academy. A seguire, la presentazione dei servizi offerti alle imprese nell’ambito della rete europea Enterprise Europe Network, a cura di Rita Dedola di Sviluppumbria, con la testimonianza imprenditoriale di Massimo Mearini di “Al Bicchiere”. A concludere sarà l’intervento di Naomi Costantini, Project Manager IILA-Istituto Italo Latino Americano, su come lavorare con i paesi produttori di cacao per progetti congiunti “Bean to Bar”, al quale seguirà la testimonianza imprenditoriale di Marco Segoloni di “Be-Well Group”.