Ultimati i lavori di manutenzione straordinaria alla passerella pedonale di Costano

Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria alla passerella pedonale di Costano. L’intervento ha riguardato il rifacimento del piano di calpestio in legno. Sono quindi stati ripristinati i listelli e le tavole in larice, previo trattamento con apposito impregnante.

La prossima settimana, lunedì 25 ottobre , inizieranno i lavori di manutenzione sulla passerella pedonale di Via Sicilia-Campiglione. Per tale motivo la passerella resterà chiusa per circa 10 giorni, salvo avverse condizioni meteorologiche.