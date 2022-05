Bastia Umbra: gli eventi del fine settimana

Festa della Santa Croce Sabato 7 e Domenica 8 Maggio a Costano

Sabato 7 Maggio Ore 16.00 Apertura stand gastronomico (tradizionale porchetta di Costano) Ore 21.00 Gruppo folkloristico musicale

Domenica 8 Maggio Ore 09.30 Apertura stand gastronomico (tradizionale porchetta di Costano) Ore 11.00 Celebrazione religiosa e processione – Chiesa di San Giuseppe Ore 16.30 “La tradizione della festa della Santa Croce a Costano”. Sulla storia della tradizione della Santa Croce a Costano interverrà l’esperto di storia e tradizioni locali Carlo Bizzarri, con una presentazione della Web App di promozione territoriale www.visitbastiaumbra.it

Ore 17.30 Concerto della Banda musicale di Costano

Cerimonia di premiazione ore 14.30 presso l’Auditorium Sant’Angelo – Brevetto Sportivo Tedesco

Sabato 7 Maggio 20 militari italiani giungeranno da varie città per sottoporsi alle prove di idoneità volte ad ottenere l’ambito quanto prestigioso Brevetto Sportivo Tedesco. La manifestazione è organizzata dall’Ass. Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana in collaborazione con UNUCI Gallarate. Un ricco programma di gare sportive, che si svilupperà nella giornata di Sabato 7 Maggio al campo di atletica dell’impianto sportivo comunale e presso la piscina comunale. Per le cerimonia di premiazione ci si ritroverà all’Auditorium Sant’Angelo alle ore 14.30 (Piazza Umberto I, Bastia Umbra). Alla premiazione interverranno il Sindaco Paola Lungarotti e l’Assessore allo Sport Filiberto Franchi; il Cav. Uff. Gianluca Insinga presidente della sezione Ancri di Foligno/Valle Umbra, il Prufer Tenente Michele Vescia dell’UNUCI Marche.

Aspettando la Festa dei Boschi 7^ edizione. Bastia Umbra presso il Centro Sociale Campiglione

7 maggio 2022, dalle ore 15.30 Dopo i saluti istituzionali, tante le iniziative del Comune di Bastia Umbra in collaborazione con le associazioni locali. Dai racconti del bosco e del fiume, una passeggiata guidata a cura di Massimo Mantovani esperto di storia locale, a Alberixgioco, il cuore sull’albero, un’arrampicata assistita con discesa in teleferica a cura di Associazione Alberi Maestri, alle letture per bambini della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe e Volontarie Nati per Leggere Umbria, ai laboratori creativi della Ludoteca Comunale Gianni Rodari, fino a conoscere le tecniche di pesca sul fiume a cura di ASD Pesca Costano. Una mostra fotografica a cura dell’Associazione Pro Loco Bastia Umbra Racconterà il Chiascio tra passato e presente. Uno spazio dedicato ai volontari Protezione Civile Bastia Umbra per far conoscere il rischio incendi boschivi e dissesto idrogeologico.

– Festa della mamma con l’Associazione Casa Chiara

Domenica 8 maggio Presso il Centro San Michele a Bastia Umbra, alle ore 16.00 un incontro per onorare tutte le mamme del mondo. Il Consiglio direttivo dell’Associazione Casa Chiara ha promosso questo momento di festa per ritrovarsi e condividere sentimenti, per porgere i più affettuosi auguri a tutte le Mamme

V edizione di Fuori classe

Domenica 8 Maggio Il Primo dei 3 concerti della rassegna organizzata dall’Associazione Faremusica che vede come protagonisti i Maestri della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra.

L’8 il 15 e il 22 Maggio sempre all’ Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra, alle ore 18.00. Pivot Trio, Elga Buono al flauto e voce, Luca Parisi al clarinetto e Sandro Paradisi alla fisarmonica e pianoforte. In questa occasione si presenta con un programma quanto mai accattivante, un repertorio tratto dalle colonne sonore di film, da Ennio Morricone, Nicola Piovani, a Luis Bacalov, dalla musica d’autore italiana di Fabrizio De Andrè, ed internazionale di Leonard Cohen, Astor Piazzolla, Carlos Gardel.

I programmi dettagliati e tutte le informazioni: www.visitbastiaumbra.it / Agenda della città