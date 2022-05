Fuori classe, al via la IV edizione

E’ pronta a prendere il via la quarta edizione di Fuori classe, rassegna di concerti organizzata dall’Associazione Faremusica che vede come protagonisti i Maestri della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra. L’8 il 15 e il 22 Maggio all’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra, alle ore 18.00. Dopo le due particolari recenti edizioni, interrotta la prima e svoltasi completamente online la seconda, causa pandemia, si torna finalmente ad una edizione in presenza, con veri artisti su un vero palco e un vero pubblico. Il programma si presenta quanto mai ricco ed interessante, con presenze attese, così come con piacevoli novità, dovute ad alcuni nuovi ingressi nel corpo docenti della Scuola di Musica.

Ufficio stampa Comune di Bastia Umbra

DOMENICA 8 MAGGIO – Si partirà Domenica 8 Maggio con l’appena formato Pivot Trio, Elga Buono al flauto e voce, Luca Parisi al clarinetto e Sandro Paradisi alla fisarmonica e pianoforte. Sebbene sia di recente costituzione, questa formazione ha già riscosso l’entusiasmo del pubblico nelle sue apparizioni. In questa occasione si presenta con un programma quanto mai accattivante, un repertorio tratto dalle colonne sonore di film, da Ennio Morricone, Nicola Piovani, a Luis Bacalov, dalla musica d’autore italiana di Fabrizio De Andrè, ed internazionale di Leonard Cohen, Astor Piazzolla, Carlos Gardel.

DOMENICA 15 MAGGIO – Nel programma della quarta edizione di Fuori classe una vera e propria chicca, un tributo a George Benson, chitarrista e cantante vincitore di più di 10 Grammy, realizzato sotto la guida di Marco Mariotti. Insieme a lui alla chitarra elettrica, ci saranno Massimo Pucciarini al pianoforte, Marco Marino al basso elettrico e Alessandro Giampaoli alla batteria.

DOMENICA 22 MAGGIO – Per la chiusura della rassegna, un solista, Egidio Flamini al pianoforte con “Heart&Earth, Musiche dalla mia Umbria”, una serie di sue composizioni originali edite e inedite, ispirate a significativi luoghi dell’Umbria. Il concerto è celebrativo del decennale dalla composizione di questo progetto, capace di fondere in maniera intima e toccante, luoghi fisici e dell’anima nel fluire delle note del pianoforte. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo le vigenti normative. Ogni ulteriore informazione al numero 3939932752.